Pedro Pavan: "Dê um voto de confiança ao time da sua cidade"

Opinião 04/03/2017 | 15h00 Atualizada em

O Inter-SM está há seis anos longe da Série A do Campeonato Gaúcho. Desde 2011, quando foi rebaixado, amarga a Divisão de Acesso. É muito tempo longe da elite. Nesse período, torcedores foram se perdendo, a comunidade se distanciando da Baixada e o futebol passou a não fazer mais parte da rotina do clube durante os dois semestres do ano.

Leia mais sobre Inter-SM

Mas, veja bem. O Inter-SM é o representante de Santa Maria no futebol profissional a partir deste domingo. Não é o Inter de Porto Alegre, muito menos o Real Madrid. Mas é o time da sua cidade.

A equipe que leva o nome de Santa Maria a outros municípios. Cobre da diretoria. No entanto, primeiro, dê um voto de confiança ao Internacional de Santa Maria.