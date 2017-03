Pedro Pavan: "Com a braçadeira de capitão, Machado estreou pelo Grêmio"

Opinião 03/03/2017 | 18h49 Atualizada em

Desde janeiro treinando com o grupo principal do Grêmio, o volante santa-mariense Felipe Machado, 21 anos, finalmente, fez a sua estreia em uma partida profissional pelo Tricolor. Foi na noite desta quinta-feira, na Copa da Primeira Liga, no empate em 1 a 1 com o Ceará, quando o Grêmio mandou a campo um time alternativo.

Apesar da braçadeira de capitão, ele se mostrou nervoso e cometeu algumas falhas, principalmente em erro que deu origem ao gol cearense. Mas a falta de entrosamento não atrapalhou apenas o jovem da Vila Lídia, e, sim, o time como um todo. Novas chances devem surgir. E Machado, com certeza, estará pronto para aproveitá-las.