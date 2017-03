Pedro Pavan: "A fase é boa, domingo é dia de lotar a Baixada e empurrar o Inter-SM à liderança"

Opinião 25/03/2017 | 13h00 Atualizada em

Na estreia do Inter-SM no Estádio Presidente Vargas, em 12 de março, cerca de 900 pessoas foram às arquibancadas. Na segunda partida na Baixada, em 19 de março, um público de mais de 2 mil pessoas compareceu à casa alvirrubra. Neste domingo, às 16h, é inaceitável um número inferior a 2,5 mil torcedores para a partida que vale a liderança isolada do Grupo A na Divisão de Acesso.



Se a reclamação era a longa fase ruim, não há mais desculpas para ficar em casa neste domingo. Na 6ª rodada da Divisão de Acesso, o time do técnico Vinicius Munhoz está brigando na parte de cima da tabela do Grupo A e prova que tem chances reais de classificação aos mata-matas.

Por isso, domingo, às 16h, é hora de comprar ingresso, vestir a camisa alvirrubra e gritar das arquibancadas: ¿Vamos subir, Inter¿.