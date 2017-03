Para não deixar a tradição morrer: Santa Maria conta com três clubes de futebol de botão

Para todas as idades 31/03/2017 | 13h43 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Zé Ademir (esq) e Ota Neto são fundadores de duas associações da modalidade Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Hoje em dia as tecnologias dominam o mundo. Crianças de quatro anos, ou até menos, já manuseiam smartphones. Com isso, uma antiga brincadeira é praticada por uma minoria, atualmente: o tradicional futebol de mesa. Santa Maria conta com três associações que tentam reunir os apaixonados pela modalidade. Os abnegados botonistas buscam cada vez mais visibilidade para que o jogo não caia no esquecimento.

Dois grupos surgiram em 2011: o Núcleo de Futebol de Mesa da Universidade Federal de Santa Maria (Nufume) e a Liga Patronato de Futebol de Mesa (Lipafume). Dois anos depois, agregou-se a elas a Associação dos Amigos do Futebol de Mesa (Aamifume). Os representantes não têm uma contagem exata, mas, geralmente, a cada final de semana, quando realizam competições, reúnem dezenas de competidores de Santa Maria e de várias cidades do Estado.

– A gente quer chamar a gurizadinha para brincar conosco. Ficou só a velharia. Teve um esvaziamento muito grande das crianças. Mas isso aqui é paixão. Não tem outra explicação – brinca José Ademir Rodrigues, coordenador da Aamifume, que realiza um projeto de futebol de mesa em escolas municipais.



E o objetivo tem dado certo, segundo eles. Vários adolescentes estão participando, tanto é que foi feita uma competição apenas para eles. Os veteranos também voltaram a ativa, caso de Auri Machado Arruda, mais conhecido como "seu Lobão", 77 anos. Ele é o botonista mais antigo da cidade em atividade.

– Jogo desde os 14 anos. Há um tempo não tinha com quem jogar. Depois que o clube abriu, voltei. Sou apaixonado por isso – conta seu Lobão.



"Seu Lobão" é o botonista mais antigo da cidade ainda em atividade Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM



Os treinos da Aamifume são nas terças e quintas, a partir das 19h, e sábados, a partir das 14h, no Centro de Convivências 21 de Abril, no Bairro Itararé. Já os botonistas do Nufume se reúnem nas quintas e sábados, no Centro de Educação Física e Desportos da UFSM, a partir das 19h. Na Lipafume, as partidas ocorrem nas quintas, em local definido previamente entre os associados.

– É um renascimento. É isso que o futebol de mesa faz. Resgatar o pessoal da antiga, e trazer a gurizada nova, que não conhece. A intenção é essa. Não deixar o futebol de mesa morrer – reforça Otacílio Neto, um dos fundadores do Nufume.