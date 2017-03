"O resultado não diz o que foi o jogo", avalia técnico do São Gabriel

Divisão de Acesso 20/03/2017 | 20h37 Atualizada em

O São Gabriel liderava o Grupo A da Divisão de Acesso e estava invicto na competição, com duas vitórias e um empate até a 4ª rodada. No último domingo, o time do técnico Círio Quadros foi goleado pelo Inter-SM por 3 a 0 no Estádio Presidente Vargas. O comandante do tricolor gabrielense reconhece que o time da casa mereceu vencer a partida. No entanto, ele diz que o resultado mais justo seria o placar mínimo, por 1 a 0.

Círio avalia que o fato de o seu time ter ficado com um a menos - o lateral Jocenir se machucou e não havia mais substituições - facilitou a vida do Inter-SM. O treinador também elogiou a preparação física do grupo santa-mariense, que começou a pré-temporada quase um mês antes.

– Sabíamos que seria um jogo difícil. A minha metodologia e a do Munhoz (Vinicius, técnico do Inter-SM) são parecidas, e o jogo seria decidido no detalhe. No gol deles, erramos coletivamente. Tivemos três erros e demos a bola para eles. No segundo tempo, gostei da minha equipe porque reagimos. Com esses 30 dias a mais de preparação e sabendo se defender muito bem, o Inter-SM garantiu a vitória. Mas o resultado não diz o que foi o jogo. Foi uma vitória justa, mas, nos dois últimos gols, já estávamos com um a menos e foram lances de contra-ataque – avalia Círio.

Na tarde desta segunda, o técnico comandou um treino com os jogadores que não atuaram os 90 minutos em Santa Maria. Os atletas que estiveram em campo no Presidente Vargas fizeram um treinamento regenerativo. Para o jogo de amanhã, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa, às 20h30min, contra o Avenida, já é certo que ele não poderá contar com David e Jocenir, machucados. Guilherme e Jaime, que nem viajaram a Santa Maria, ainda são dúvidas.

Círio projeta um jogo difícil contra o Avenida, o qual ele considera um dos melhores times da Divisão de Acesso.

– O Avenida tem um grupo experiente, com uma média de idade de 28 anos. É um time acostumado a jogar o Acesso. A pressão pela vitória tem sempre. São jogos muito difíceis, mas esperamos voltar a vencer – destaca.

Depois da partida de amanhã, o São Gabriel deve realizar, na sexta, em casa, um amistoso contra o time B do Inter. Porém, os jogadores que atuarem contra o Avenida devem ser preservados.