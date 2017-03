O que gremistas e colorados de Santa Maria que vão à Arena esperam do clássico

Gre-Nal 412 03/03/2017 | 20h50 Atualizada em

O Gre-Nal, por si só, é um jogo atípico, recheado de diversos elementos que o diferenciam de um jogo comum. O clássico de número 412 da maior rivalidade do Estado, que será disputado neste sábado, às 18h30min, na Arena do Grêmio, será ainda mais especial para três torcedores de Santa Maria. Os irmãos gremistas Eduardo Aita e Leonardo Aita, de 17 e 14 anos, respectivamente, vão ver o dérbi na Arena pela primeira vez. Em todas as partidas que a dupla assistiu na nova casa tricolor, saiu vencedora.

O mesmo otimismo contagia o vice-cônsul colorado em Santa Maria, Rodrigo Santos. Em três clássicos que viu no estádio adversário, também ganhou todos. Os personagens desta reportagem partem na manhã deste sábado rumo à Capital em excursões organizadas pelos consulados de Grêmio e Inter.

Unidos no clássico

José Aita (de preto), vai levar os filhos Leonardo e Lucas (da esq. p/ dir.) para ver o Gre-Nal na Arena pela primeira vez. Eles vão acompanhados de Jorge Aita, cônsul interino e conselheiro do Grêmio em Santa Maria Foto: Fernanda Ramos / NewCo DSM

O clássico 412 começou ainda no ano passado para a família Aita. José Carlos Aita, pai de Eduardo e Leonardo, impôs uma condição para que os filhos vissem, pela primeira vez, um Gre-Nal em plena Arena: ir bem na escola. Como o dever foi cumprido, a recompensa veio. Os irmãos, que foram em quatro jogos na Arena até hoje e, em todos, viram vitórias gremistas, estão confiantes em manter o retrospecto.



– A ansiedade é muito maior. Parece que é a primeira vez que vou no estádio. E Gre-Nal é mais diferente ainda – afirma Eduardo.

O clássico também será especial para os gremistas por conta da flauta. Com o rebaixamento colorado à segunda divisão, a promessa é de que a corneta seja forte do lado azul.

– O tom vai ser ¿Ão, ão, ão, segunda divisão¿. Nós sabemos que é doído, já passamos duas vezes por isso, e agora é a nossa vez – alfineta Jorge Aita, que é cônsul interino do Grêmio em Santa Maria e tio dos adolescentes.

Serão 50 torcedores do consulado gremista na Arena.

Confiança colorada

O vice-cônsul do Inter em Santa Maria, Rodrigo Santos (abaixo, à esquerda), vai ao jogo com amigos em excursão organizada pelo consulado. Ele nunca perdeu clássicos na casa gremista Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Os colorados iam em maior número. Seriam 100 torcedores, mas uma determinação do Ministério Público da Capital exigiu cadastramento biométrico de todos. Com isso, foi possível conseguir habilitar 50 colorados. Devido a isso, o ônibus sairá às 5h30min deste sábado, para fazer o cadastro no Beira-Rio.



Mas nada que abale a confiança do vice-cônsul colorado em Santa Maria, Rodrigo Santos. Ele perdeu as contas de quantos clássicos já viu. Mas, na casa do rival, foram três, dois no Olímpico, com duas vitórias, e um na Arena, terminado em empate.

– Estou invicto na casa deles e estou confiante para mais um resultado positivo. Se Deus quiser, vamos voltar para Santa Maria com uma vitória – projeta.

Ele também responde às flautas gremistas:

– Se eles gritarem 2ª divisão, vamos responder com o birebaixado. Inclusive, um desses Gre-Nais que fui no Olímpico foi quando o Grêmio foi rebaixado – reforça.

Dentro de campo, gremistas e colorados têm dúvidas. No lado do Grêmio, a expectativa é pela estreia do centroavante Lucas Barrios. Ele já tem condições legais de jogo e deve ficar no banco.

Já no Inter o mistério é se o meia D¿Alessandro joga ou não. O camisa 10 colorado, considerado pela torcida um ¿homem Gre-Nal¿, sentia dores na coxa e não treinou durante a semana.

A partida é válida pela 6ª rodada do Gauchão. O Grêmio é terceiro colocado com 10 pontos. O Inter é quinto, com seis.