Novo Horizonte recebe olheiros do Inter para avaliação neste fim de semana em Santa Maria

Seletivas em parceria com o clube de Porto Alegre são realizadas todo o ano no Novo Horizonte

Seletivas em parceria com o clube de Porto Alegre são realizadas todo o ano no Novo Horizonte Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Em busca de novas promessas, o Inter, parceiro do Novo Horizonte, realiza neste final de semana, uma avaliação técnica em Santa Maria. São esperados mais de 500 jovens jogadores de todo o Estado, nascidos entre os anos de 2000 e 2008. Os testes começam às 8h de sábado, no CT do Novo Horizonte, no bairro Nossa Senhora da Medianeira.

Os aprovados na primeira etapa passam para a segunda, no domingo. Jogadores serão selecionados para o time do Inter e também para as equipes sub-10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 do Novo Horizonte.

– Esperamos receber um grande número de jogadores. Todos os anos surgem bons atletas nessas avaliações. No ano passado, aproveitamos 25% dos participantes. Eram atletas que não conhecíamos. Os selecionados pelo Inter devem passar por um período de testes lá – explica Guilherme.

As inscrições, que custam R$ 10, devem ser feitas por telefone. Os números são (55) 99655-4254, 98432-2086 e 99979-8059.