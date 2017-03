No fôlego e na raça, Inter-SM vira sobre o Guarany-Ba e vence a primeira na Divisão de Acesso

Vitória em casa 12/03/2017 | 18h18 Atualizada em

Os 53 dias de pré-temporada deram resultado na tarde deste domingo, no primeiro jogo do ano no Estádio Presidente Vargas. Após estar perdendo por 1 a o para o Guarany-Ba até os 40 minutos do segundo tempo, o Inter-SM conseguiu uma virada espetacular e alcançou os três pontos na Divisão de Acesso. O duelo foi válido pela 2ª rodada da competição. Os gols do confronto foram anotados por Marquinhos e Eduardo, para o Inter-SM, e Lukas Brambilla, para os visitantes de Bagé. A equipe de Santa Maria volta a campo na quarta-feira, contra o Santa Cruz, nos Plátanos, às 20h.

Apesar da chuvarada que atingiu a cidade entre o sábado e o domingo, o campo da Baixada apresentou ótimas condições de partida. Fato que contribuiu para um bom enfrentamento entre as equipes. No primeiro tempo, o Inter-SM acertou duas bolas na trave, com Marquinhos, aos oito minutos, e Kleyton, aos 43, e teve bons momentos, principalmente quando utilizou os lados de campo. No entanto, pecou novamente na defesa, que ficou bastante exposta e acabou sofrendo um gol em contra-ataque, aos 32 minutos, com o atacante Lukas Brambilla.

Na volta do intervalo, o técnico Vinicius Munhoz tirou o zagueiro Zanini e colocou André em seu lugar. Logo aos três minutos, Marquinhos colocou mais uma bola no travessão. Foi então que, na metade final do segundo tempo, apareceu a preparação física do Inter-SM, o primeiro entre os 16 participantes da competição a iniciar os trabalhos.

Torcida do Guarany-Ba compareceu em bom número na Baixada Foto: Fernanda Ramos / NewCo DSM

Enquanto os atletas de Bagé caíam no gramado, extenuados, o Inter-SM seguia firme em busca do empate. Aos 29, Wallan Luan recebeu lançamento, entrou livre, mas o goleiro Anderson fez a intervenção. E tanta insistência resultou na virada. Aos 40 minutos, Marquinhos aproveitou bate-rebate na pequena área e marcou para a equipe alvirrubra.

Quatro minutos mais tarde, Ícaro foi derrubado dentro da área. Pênalti e delírio da torcida. O camisa 9 Eduardo foi para a cobrança, deslocou o goleiro e virou a partida para o Inter-SM, que entrega a lanterna do Grupo A ao Guarany-Ba. Guarany=-

Guarany-Ba (de branco) saiu na frente, mas cedeu a virada Foto: Fernanda Ramos / NewCo DSM

INTER-SM 2

Ian; Maldonado, Zanini (André), Dionatan e Cássio (Ícaro); Théo, Marquinhos, Wallan Luan, Ayrton e Kleyton (Fernando); Eduardo. Técnico: Vinicius Munhoz

GUARANY-BA 1

Anderson; Vareta, Brunello, Carlão e Jean; Cristian (Bottin), Wellington, Michelzinho e Alan Bald (Maicon); Lukas Brambilla e Renan Guerra (Léo Jaques). Técnico: Geverton Duarte

Gols: Lukas Brambilla (G), aos 32 minutos do primeiro tempo; Marquinhos (I), aos 40 minutos, e Eduardo, aos 44 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Eduardo, Maldonado, Wallan Luan e André (I); Michel, Wellington e Bottin (G)

Arbitragem: Tiago Clasen auxiliado por Rodrigo Maia Tedesco e João Paulo Azevedo

Local: Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria