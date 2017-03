"Não é momento de fazer terra arrasada", diz técnico do Inter-SM

Estreia com goleada 06/03/2017 | 17h38 Atualizada em

Era sabido que o jogo contra o Aimoré, que tem uma das folhas salariais mais altas da Divisão de Acesso e que disputou a Série A do Gauchão no ano passado, seria dos mais difíceis na primeira fase. No entanto, a goleada de 3 a 0, sofrida no domingo, na estreia na competição, está sendo difícil de ser digerida pelo Inter-SM. Depois do retorno de São Leopoldo, na noite de domingo, os jogadores foram liberados.

Inter-SM é goleado na estreia na Divisão de Acesso



Os treinamentos serão retomados na manhã desta terça-feira , no Estádio Presidente Vargas, visando o jogo do próximo domingo, contra o Guarany-Ba, na Baixada. Apesar do péssimo resultado, o técnico Vinicius Munhoz ameniza o placar.

Pedro Pavan: "Dê um voto de confiança ao time da sua cidade"



– Ficamos chateados pelo resultado. Temos que entender também que enfrentamos um dos favoritos. Conversei com os jogadores e não é momento de fazer terra arrasada. Temos 13 jogos ainda – comentou Munhoz.

Especial: Prepare-se para a edição mais acirrada da Divisão de Acesso



A zaga alvirrubra foi o ponto mais criticado no jogo contra o Aimoré. Os três gols foram marcados em jogadas de bola parada. Na partida, o Inter-SM teve dois desfalques. O zagueiro Benhur e o meia Julinho, ambos titulares, nem viajaram. Já Paulo Henrique, que fazia dupla ao lado de Dionatan, machucou-se aos 15 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído por Zanini.

Após 53 dias de pré-temporada, Inter-SM define equipe para a estreia na Divisão de Acesso



– Treinamos o posicionamento com determinados jogadores. Aí, tu perde um jogador e também perde o que tinha preparado para o jogo. Em função das faltas, começamos a ter dificuldades com a bola parada. Agora, temos que corrigir esses lances de falta, analisar o posicionamento e amenizar esses erros. Não podemos tomar gol de falta lateral – analisa o treinador.

Bombeiros apontam correções e Inter-SM terá de correr contra o tempo para liberar a Baixada



Com uma semana cheia para treinar, Munhoz espera que, para o próximo jogo, possa contar com Benhur, que se recupera de uma lesão na panturrilha, e com Paulo Henrique, que teve uma lesão no adutor da coxa. Ambos os zagueiros ainda devem passar por uma nova avaliação médica. O comandante do time santa-mariense já faz um apelo ao torcedor para o próximo domingo.

Arquibancadas da Baixada já recebem novas cores para a Divisão de Acesso



– Quero convocar o nosso torcedor para ir ao Presidente Vargas, porque é um jogo importante e decisivo. Contamos com a força do nosso torcedor para empurrar o time – conclama.

São Gabriel vence fora de casa na estreia da Divisão de Acesso



Munhoz terá uma reunião com o departamento de futebol para avaliar possíveis contratações. No entanto, ele acredita que seja difícil a vinda de novos jogadores por conta da limitação financeira do clube.