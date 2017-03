Música, gastronomia, festa e jogos: o rúgbi vai invadir a UFSM no próximo domingo

1º Rugby Day 26/03/2017 | 20h55 Atualizada em

Com o objetivo de apresentar o rúgbi à comunidade e sediar um grande evento do esporte, o Universitário Rugby Santa Maria promove, no próximo domingo, a partir das 9h30min, no Parque de Exposições da UFSM, o 1º Rugby Day. Além de inúmeras atrações artísticas e gastronômicas durante o dia, será a estreia da equipe santa-mariense em casa pelo Campeonato Gaúcho de Rugby da 1ª Divisão.

Conforme o regulamento, três partidas de três categorias distintas devem ser realizadas a cada rodada: intermédia, juvenil e adulta, que é a principal. O adversário dos confrontos do fim de semana que vem será o S.C. Rugby, time que é a fusão entre o Serra e o Caxias. Na categoria principal, o Universitário Rugby vem de uma derrota por 88 a 0 para o Farrapos, em Bento Gonçalves, na 1ª rodada do Campeonato Gaúcho. A entrada para participar do evento é gratuita.

— Queremos fazer com que um grande público conheça o esporte. A proposta é inserir atividades culturais e econômicas junto aos jogos do Campeonato Gaúcho — explica o secretário-geral do Universitário Rugby, Antonio Medeiros.

De acordo com Vadson Shafer, responsável pelo marketing do Universitário Rugby, são esperadas mais de 3 mil pessoas na UFSM.

— Uma das razões para a criação do evento é levar pessoas para que elas tenham um primeiro contato com o esporte. Vai ser um evento colaborativo, com artistas e empresas. E eles vão estar passando parte da renda deles ao Universitário Rugby— comenta Vadson, que já planeja o 2º Rugby Day, em maio.

Para impulsionar ainda mais a marca da equipe, nos próximos dias o Universitário ganhará um novo site e disponibilizará produtos aos torcedores.