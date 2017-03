Ministério do Esporte anuncia R$ 430 mil para a canoagem de Santa Maria

Canoagem 22/03/2017 | 12h01 Atualizada em

Projeto é desenvolvido pelos Irmãos Ribeiro na barragem do DNOS, no bairro Campestre do Menino Deus, em Santa Maria

A Associação Santa-Mariense de Esportes Náuticos (Asena) será contemplada com um investimento de mais de R$ 430 mil para formar novos atletas na canoagem.



No último fim de semana, em Curitiba, no Paraná, representantes da Asena participaram de assembleia na sede da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), onde foram analisadas as prestações de contas do ciclo olímpico de 2016 e anunciada a criação de um núcleo de desenvolvimento da base da canoagem em Santa Maria.



O Rio Grande do Sul receberá, por meio de projeto da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, três novos polos de formação de canoagem velocidade _ além de Santa Maria, Estrela (Associação de Ecologia e Canoagem) e São Leopoldo (Associação Leopoldense de Ecologia e Canoagem) foram as escolhidas. O Programa Canoagem Brasil será desenvolvido em todo o país em mais de 45 núcleos espalhados pelos Estados.

O critério para a escolha das entidades gaúchas foi baseado no desempenho delas no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade anterior ao primeiro edital, publicado no Diário Oficial da União em outubro de 2016, e da representatividade da Asena a nível internacional, principalmente após a participação de Gilvan Ribeiro na Olimpíada do Rio. Agora, um novo edital, com correções, é aguardado nos próximos meses para acelerar o processo junto ao governo federal.

– Temos grande esperança em contemplar essas entidades. Vai ser um salto para canoagem do Estado e do Brasil. São nesses projetos que surgem atletas como Isaquias (Queiroz) e muitos outros – comenta Jonatan Pimentel Maia, presidente da Federação Gaúcha de Canoagem (FGC) e segundo vice-presidente da CBCa.

AMPLIAÇÃO DE ALUNOS

Em Santa Maria, a sede da Asena, na barragem do DNOS, no Bairro Campestre, precisará ser reformulada para atender uma demanda total de 120 crianças e adolescentes _ atualmente, a capacidade é de 40 atletas no projeto social Remar, que irão se somar a mais 80 alunos desse novo programa.

– É bastante significativo, porque é um reconhecimento do nosso trabalho a nível nacional. Vamos conseguir atender mais 80 crianças e adolescentes e teremos professores remunerados. Estou muito feliz. Isso só vem a contribuir, principalmente para os alunos. O nosso objetivo final é formar atletas para, quem sabe um dia, chegarem às Olimpíadas – almeja a presidente da Asena, Cristina Ribeiro, mãe do canoísta olímpico Gilvan.

A CBCa, que será a responsável em administrar os recursos e fiscalizar a aplicação deles, repassará à Asena caiaques, remos, coletes e uma lancha. Além disso, quatro profissionais diretamente envolvidos nas atividades diárias serão remunerados _ um coordenador, um professor e dois monitores _ durante o período de desenvolvimento do programa, que é de dois anos.

Aulas teóricas também deverão ser implementadas. Para isso, a Asena solicitará as dependências do Clube do Professor Gaúcho, localizado em frente à sede da associação, na barragem do DNOS. A expectativa é que os recursos do Ministério do Esporte sejam liberados às entidades até agosto.

Para os meninos e meninas que estão começando na canoagem, o esporte representa a perspectiva de um futuro melhor.

– Quando eu tinha uns 5 anos, o Gilvan e o Givago (irmãos Ribeiro, canoístas que integravam a Seleção) me carregavam no caiaque. Eu me inspiro muito neles. Quero um dia ir para a Olimpíada também – projeta o jovem Gustavo Ramos, 15 anos, que entrou no projeto social Remar neste ano.

O PROGRAMA



O Programa Canoagem Brasil é um projeto desenvolvido pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério Esporte, destinado a democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte náutico na modalidade canoagem, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social