Mais de 100 times e 2 mil atletas: o futebol amador de Santa Maria volta com força neste fim de semana

Acabou a seca. Os peladeiros de final de semana e os amantes do futebol terão as agendas lotadas nos próximos finais de semana até o mês de junho. Isso porque neste sábado e domingo se iniciam três competições do futebol amador em Santa Maria: a 30ª Copa Afuvesma, a 18ª Copa Druzian e a 16ª Copa dos Campeões, organizadas pela Liga Santamariense de Futebol Amador (LSFA) e pela Associação de Futebol de Veteranos de Santa Maria (Afuvesma).



Os primeiros jogos serão no sábado, da Copa Afuvesma (antiga Copa Prefeito), que terá o recorde de participantes em seus 30 anos de história. Serão 75 equipes em sete categorias (veja abaixo).

A principal novidade será a volta da categoria 35 anos, que, há quatro anos, havia sido suspensa por questões de disciplina. O presidente da Afuvesma, Airton Xavier, comemora o recorde e promete melhorias para o campeonato.

– É muita gente participando, mas está tudo preparado. A maior novidade é a digitalização de toda a documentação do campeonato, como súmulas e fichas de inscrições, que vão para o site. Isso vai facilitar muito – afirma.



As copas Druzian e dos Campeões vão reunir, juntas, 31 times. Ao todo, somando a Afuvesma, são quase 2 mil jogadores envolvidos.

– A expectativa é grande. Todos são clubes de tradição, principalmente na Copa dos Campeões. Então, são clássicos todos os finais de semana – projeta o presidente da LSFA, Danilo Silva.

16ª COPA DOS CAMPEÕES

- De 18 de março a 25 de junho

- 14 equipes de categoria livre

- 7 campos utilizados

- R$ 15 mil em despesas com arbitragem e premiação

18ª COPA DRUZIAN

- De18 de março a 25 de junho

- 17 equipes de categoria livre

- 7 campos utilizados

- R$ 15 mil em despesas com arbitragem e premiação

30ª COPA AFUVESMA

- 18 de março a 28 de julho

- 7 categorias (35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65 anos)

- 75 equipes inscritas

- Cerca de 25 campos utilizados

- R$ 150 mil em despesas com arbitragem, premiação, material esportivo e ajuda de custo para manutenção de campos