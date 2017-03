Locomotv estreia na Copa de veteranos liderado por um "louco"

Futebol amador 17/03/2017 | 13h00 Atualizada em

Marcelo Martins Alves tira dinheiro do próprio bolso há 11 anos para manter o time. Ele também é polivalente, joga como lateral, volante e até goleiro Foto: Fernanda Ramos / New Co DSM

Um dos times estreantes na 30ª Copa Afuvesma é o Locomotv, do Bairro Noal, que vai jogar na categoria 35 anos, que volta a ser disputada depois de quatro anos. O time, que também atuará em campeonato de categoria livre, foi criado em 2006 por um "louco" e apaixonado pelo futebol.

O marmorista Marcelo Martins Alves, 35 anos, tira dinheiro do próprio bolso para manter o sonho vivo. É ele quem paga arbitragem e os fardamentos da equipe, que tem o nome inspirado no Lokomotiv Moscou, da Rússia. E tanta "loucura" pelo futebol rendeu um apelido a ele e ao time, que, inclusive, vai estampado na camisa: "Loco, Loco".

– Montei o clube há 11 anos porque a gurizada aqui da vila (Lídia) dizia que nenhum time dava oportunidade. Se o cara não for louco, não faz nada. Por isso, o nosso apelido. Trabalho no sábado, faço um serviço aqui, outro ali, me aperto um pouco para garantir a arbitragem e o fardamento. Patrocinador não existe, e quando criei o time, disse que não queria depender de ninguém – conta Marcelo.

Não bastasse tudo isso, além de fundador e presidente, Marcelo ainda é o técnico e também jogador. E tem mais. Ele joga como lateral-direito, volante e até goleiro.



– Tem uns caras que não gostam de ficar no banco. Aí, no jogo seguinte, já não vão, e ainda botam pilha no outro para não ir. Por isso, muitas vezes, precisei jogar. Evito, eu sou o dono do time. Mas, se precisar, jogo. E olha que eu sou metido no gol – brinca.