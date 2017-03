Locomotiva fica em 3º na primeira etapa da Liga Noroeste

Basquete 19/03/2017 | 15h25 Atualizada em

Apesar de não ter dado para chegar ao título, Santa Maria esteve bem representada na primeira etapa da 10ª Liga Noroeste de Basquete, disputada no ginásio da Faculdade Metodista de Santa Maria neste sábado e domingo. Os santa-marienses do Locomotiva terminaram a competição em 3º lugar. O título ficou com o Clube Arranca, de Cruz Alta, que bateu o ABSA, de Santo Ângelo, em uma final emocionante que precisou de prorrogação para decidir quem ficaria com o troféu Colégio Metodista Centenário 95 anos. Ao total foram oito clubes e mais de 100 atletas envolvidos na disputa.

Liga Noroeste de Basquete movimenta as quadras de Santa Maria no fim de semana



Depois de passar pela primeira fase, no sábado, o Locomotiva ficou de fora da final por pouco. Uma bola de três pontos teria forçado uma prorrogação contra o ABSA, que acabou vencendo por 53 a 50. Mas na decisão pelo terceiro lugar deu Santa Maria. A vitória foi tranquila contra o Sojão, de Santa Rosa, por 55 a 44. O terceiro lugar foi comemorado por todos do Locomotiva. O time amador agora se prepara para jogar o Citadino de Santa Maria e a segunda etapa da Liga Noroeste, que deverá ser em maio, em cidade ainda não definida.



– O nosso objetivo era terminar entre os três primeiros, e conseguimos. Tivemos alguns erros básicos, tanto no primeiro jogo como no jogo das semifinais, que não soubemos trabalhar direito , e isso fez a diferença. Mas alcançamos o nosso objetivo – comemora o técnico da equipe, Maicon Kummer Preigschadt.

Além da competição também foram realizados amistosos de equipes femininas e de veteranos. Além do Locomotiva, que foi o anfitrião, participaram desta primeira etapa o ABSA, o Clube Arranca, o Sojão, o SER Ijuí, o ABPF (Passo Fundo), Panatinaikos (Uruguaiana) e Atenas (Três Passos).