Liga Noroeste de Basquete movimenta as quadras de Santa Maria no fim de semana

15/03/2017 | 13h34

No próximo fim de semana, o ginásio da Faculdade Metodista de Santa Maria (Fames) sediará a primeira etapa da tradicional Liga Noroeste de Basquete, que vai para o seu 10º ano. Durante o sábado e o domingo, oito times gaúchos participarão do torneio, que reunirá mais de 100 atletas.

O Locomotiva Basquetebol será o anfitrião. Além da equipe de Santa Maria, também disputarão o título os seguintes clubes: ABSA (Santo Ângelo), Sojão (Santa Rosa), SER Ijuí (Ijuí), Clube Arranca (Cruz Alta), ABPF (Passo Fundo), Panatinaikos (Uruguaiana) e Atenas (Três Passos).

— As equipes são todas do mesmo nível, com exceção do Clube Arranca, que disputa o Estadual. Vai ser uma competição bem disputada e com nível técnico bom — avalia o técnico do Locomotiva, Maicon Kummer Preigschadt.

No sábado, a fase de grupos será disputada das das 10h às 22h. No mesmo dia, um amistoso feminino também irá movimentar a quadra da Fames, às 13h. Já no domingo, as finais serão realizadas das 8h30min às 13h. Ainda no domingo, haverá um amistoso de veteranos, às 10h30min. A entrada para o evento é gratuita. A primeira etapa da Liga Noroeste dará ao campeão o Troféu Colégio Metodista Centenário 95 anos.

O LOCOMOTIVA

O Locomotiva é um time formado por um grupo de amigos, com o intuito de divulgar a modalidade em Santa Maria. Alguns dos integrantes são ex-atletas do Corintians, e outros, de fora da cidade.

— O trabalho que temos é de não deixar a gurizada parada. Não pretendemos formar profissionais, porque somos todos amadores. Mas queremos sempre divulgar o basquete na cidade — explica Maicon.

Em 2016, o Locomotiva participou do Campeonato Municipal de Basquete e terminou em 5º lugar. O grupo atual é formado por 22 atletas, dos 19 anos 36 anos. Os treinos são realizados duas vezes por semana, normalmente, no Ginásio Saul José Machline, a casa do Corintians.

PARTICIPANTES

Locomotiva Basquetebol (Santa Maria)

ABSA (Santo Ângelo)

Sojão (Santa Rosa)

SER Ijuí (Ijuí)

Clube Arranca (Cruz Alta)

ABPF (Passo Fundo)

Panatinaikos (Uruguaiana)

Atenas (Três Passos)