Jogos de Inter-SM e São Gabriel sofrem alterações nos horários

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) alterou os horário das partidas de São Gabriel e Inter-SM pela segunda rodada da Divisão de Acesso. O jogo entre São Gabriel e Santa Cruz continua sendo neste domingo, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa. Porém, o confronto na casa gabrielense, que estava previsto para começar às 17h, foi transferido para as 18h30min.



Já o elenco do Inter-SM se reapresentou nesta terça-feira, em treinos em dois turnos, na UFSM, pela manhã, e na Baixada, à tarde, após a derrota por 3 a 0, no último domingo, na estreia na Divisão de Acesso, contra o Aimoré, em São Leopoldo.

O clube de Santa Maria se prepara para o jogo diante do Guarany-Ba, em casa, no próximo domingo, às 16h. A partida seria às 17h, mas foi antecipada. Ainda em busca da liberação do Presidente Vargas, o departamento de patrimônio do Inter-SM aguarda nova vistoria dos bombeiros, nesta quarta.