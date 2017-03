Jogador de Viadutos, no noroeste gaúcho, fatura prêmio principal em torneio de estreia do Palace Poker

Campeão das cartas 06/03/2017 | 20h04 Atualizada em

Jonas Pandolfo (C) conquistou a 1ª etapa do Gauchão. Representante de Santa Maria, Vicente Padilha (D) terminou com o vice-campeonato. A terceira posição ficou com o porto-alegrense André Feijó

Jonas Pandolfo (C) conquistou a 1ª etapa do Gauchão. Representante de Santa Maria, Vicente Padilha (D) terminou com o vice-campeonato. A terceira posição ficou com o porto-alegrense André Feijó Foto: Gauchão de Poker / Divulgação

Foram 387 inscrições, competidores de mais de 20 cidades gaúchas, de Santa Catarina, do Pará, do Uruguai e da Argentina, além de uma premiação de R$ 105 mil aos vencedores. Entre a última sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira, Santa Maria sediou a 1ª etapa do Gauchão de Poker 2017, em torneio que inaugurou a nova casa santa-mariense da modalidade, o Palace Poker. Ao todo, 62 jogadores foram premiados, com valores a partir de R$ 520.

Pedro Pavan: Pôquer não é jogo de azar

– Só pelo fato de a premiação mais do que dobrar (o prêmio garantido, inicialmente, era de R$ 50 mil), significa que o dever foi cumprido. Iniciamos os trabalhos com o pé direito. A partir de hoje, já estamos traçando novidades – comentou Anderson Alex Machado, conhecido como Jajá, um dos organizadores do evento e sócio-proprietário do Palace Poker.

Jonas Pandolfo, da cidade de Viadutos, no noroeste do Estado, faturou o primeiro lugar e garantiu R$ 21 mil. Representante de Santa Maria, Vicente Padilha terminou com o vice-campeonato e levou R$ 12,9 mil. A terceira posição ficou com o porto-alegrense André Feijó, que conquistou R$ 9 mil.

Leia mais sobre pôquer

– Minha namorada estuda aí (na UFSM) e fui levar ela para o começo das aulas. Acabei aproveitado para jogar. Foi o maior torneio que já ganhei – diz Jonas, que venceu a mesa final às 4h desta segunda-feira, após mais de 12 horas de partida.

Além de ficar aberto de segunda a sábado, a partir das 19h, o Palace Poker, localizado na Rua Venâncio Aires, junto ao hotel Itaimbé, promoverá três torneios semanais. O clube pretende realizar, ao menos, mais dois grandes eventos até o final do ano.

Inaugurado o novo palácio do pôquer em Santa Maria



O primeiro deles é o tradicional campeonato em comemoração ao aniversário do município, em 17 de maio. Já em setembro, ocorrerá uma etapa do Campeonato Gaúcho de Poker (CGP) – liga filiada à Federação Gaúcha de Poker (FGP) –, em que os melhores colocados formarão uma equipe para representar o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro da modalidade, em evento conhecido como Brazilian Series of Poker (BSOP).



Competição teve 387 inscritos Foto: Gauchão de Poker / Divulgação

Atualmente, a Associação Santa-Mariense de Poker conta com mais de 100 atletas. Mais informações sobre como participar dos torneios semanais podem ser obtidos na fanpage "Palace Poker" no Facebook ou pelo número (55) 99973-4065.