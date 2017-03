Inter-SM terá estreia de reforço em busca da segunda vitória na competição

Divisão de Acesso 14/03/2017 | 20h38 Atualizada em

No último jogo, Inter-SM de Kleyton (com a bola) teve um desgaste físico grande para virar a partida contra o Guarany-BA

No último jogo, Inter-SM de Kleyton (com a bola) teve um desgaste físico grande para virar a partida contra o Guarany-BA Foto: Fernanda Ramos / NewCo DSM

Depois de uma vitória emocionante contra o Guarany-Ba, no último domingo, no Inter-SM busca a sua segunda vitória na 3ª rodada da Divisão de Acesso. O confronto é difícil, no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, na noite desta quarta-feira, às 20h, contra o Santa Cruz. Para a partida que pode levar o time alvirrubro aos seis pontos no Grupo A, o técnico Vinicius Munhoz terá o reforço de Adriano Alemão.

Preparação física foi fundamental na primeira vitória do Inter-SM na Divisão de Acesso



O jogador de 1m85cm, que pode jogar como volante e zagueiro, teve seu nome publicado nesta terça-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Pela experiência de Alemão e também pela atuação inconsistente do zagueiro Zanini na última partida, Munhoz promoverá a estreia dele no setor.

No fôlego e na raça, Inter-SM vira sobre o Guarany-Ba e vence a primeira na Divisão de Acesso



– Quando pensamos a contratação dele (Alemão), foi para suprir essa carência de quantidade de jogadores na defesa. Ele já participou de alguns treinos e não há como fazer uma preparação mais adequada. Mas é um atleta que já estava em outra equipe e vinha com ritmo de treino – explica Munhoz.

Inter-SM estreia em casa neste domingo pela Divisão de Acesso



Como o jogo contra o Guarany-Ba foi domingo, na segunda-feira foi feito apenas um regenerativo para os titulares. Já no treino da tarde desta terça, realizado excepcionalmente no 29º Batalhão de Infantaria Blindada (29º BIB), o treinador do Inter-SM definiu os 11 atletas que começam a partida.

Inter-SM deve ter Kleyton, mas Julinho e Benhur ainda são dúvidas



Na semana passada, Munhoz esteve em Santa Cruz do Sul e observou o confronto do rival desta quarta contra o Guarani-VA, e que acabou com vitória do Galo por 2 a 1. Ele prevê uma partida difícil, mas possível de vencer.

Volante conhecido da torcida é o novo reforço do Inter-SM



– Fizemos um treino bom. Trabalhamos as estratégias que vamos levar para o jogo. Analisei a estreia deles e pude observar os pontos fortes e fracos. Vamos encontrar um contexto difícil, com um adversário muito forte jogando em seus domínios, mas vamos em busca da vitória – avalia o treinador.

EXCURSÃO

Para os torcedores alvirrubros que quiserem ir apoiar o Inter-SM no Estádio dos Plátanos, o clube está organizando uma excursão. O ônibus com os torcedores sairá às 17h. O valor do ingresso é de R$ 35. Interessados devem entrar em contato pelo telefone (55) 99993-7578.

QUARTA-FEIRA - 20h

SANTA CRUZ

Fernando Costa; Padel, Sandro, Caio e Marciel (Carlos Eduardo); David, Elias, Thiago Saraçol e Alex Goiano; Juliano Fogaça e Rafinha (Anderson Catatau)

Técnico: Lúcio Collet

INTER-SM

Ian; Maldonado, Adriano Alemão, Dionatan e Cássio; Théo, Marquinhos, Wallan Luan, Ayrton e Kleyton; Eduardo

Técnico: Vinicius Munhoz

Arbitragem: Marco Paim auxiliado por Guilherme Moreira Alves e Dione Rodrigues Lopes

Local: Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul