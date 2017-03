Inter-SM tem mais dois treinos antes de jogo contra o Pelotas

Preparação 31/03/2017 | 20h58 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co DSM

Meia Kleyton deve ser o desfalque do time para o jogo contra o Pelotas Foto: Charles Guerra / New Co DSM

O técnico Vinicius Munhoz comanda neste sábado, no Estádio Presidente Vargas, mais um treino antes do grupo rumar até Pelotas para o confronto contra o áureo-cerúleo na Boca do Lobo, na segunda-feira, às 20h, pela 7ª rodada da Divisão de Acesso. Nesta sexta o grupo também teve treinamento na Baixada.



Chiquinho trabalha com bola pela primeira vez e é novidade em treino do Inter-SM



O camisa 10 e capitão do time, Kleyton, correu ao redor do gramado. Ele deve ficar de fora do jogo. Ícaro, que foi bem no empate contra o Avenida, deve continuar na equipe. No entanto, por outro lado, o técnico Vinicius Munhoz terá o retorno do artilheiro do time, Eduardo, que já balançou as redes adversárias quatro vezes nesta temporada. A equipe deve ter mais uma trabalho no domingo antes de pegar a estrada.

Roupeiro, massagista e fotógrafo: Zula é o guardião do vestiário do Inter-SM há 3 anos



Após seis rodadas de um total de 14 na primeira fase, apenas quatro pontos separam o lanterna do Grupo A da Divisão de Acesso ao primeiro colocado. O equilíbrio da chave é tanto que os quatro primeiros colocados estão empatados com 9 pontos. O Inter-SM é o terceiro colocado.

Partida entre Pelotas e Inter-SM pela 7ª rodada da Divisão de Acesso tem nova data



Uma excursão para os torcedores alvirrubros apoiarem o time na Boca do Lobo está sendo organizada. A saída será às 14h30min de segunda-feira. O valor será entre R$ 50 e R$ 60. O telefone para informações é o (55) 99194-2345.



São Gabriel busca recuperação

Quem também entra em campo nesta segunda-feira, pela 7ª rodada da Divisão de Acesso, é o São Gabriel. A equipe, comandada pelo treinador Círio Quadros, vem de três derrotas consecutivas e busca a reabilitação no campeonato. O adversário é o Aimoré, em São Leopoldo. O Sanga soma sete pontos e, com os resultados da última rodada, deixou o G-4 do Grupo A e caiu para a 5ª posição na tabela.