O Inter-SM realiza, neste sábado, no Estádio Presidente Vargas, uma seleção para buscar jogadores para as categorias de base do clube. A peneira será realizada das 9h ao meio-dia. A avaliação é destinada para meninos dos oito aos 12 anos.

Para participar é preciso levar camiseta, calção e chuteira. Os meninos que forem aprovados terão de pagar uma mensalidade de R$ 60. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 99145-8276.