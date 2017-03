Inter-SM mantém acordo com o Soldiers, e Riograndense deve mudar data de estreia

Impasse resolvido 24/03/2017 | 18h40 Atualizada em

Um dia após cogitar o empréstimo do Estádio Presidente Vargas para o Riograndense estrear na Terceirona gaúcha, no dia 2 de abril, depois da notícia da não liberação dos Eucaliptos, o Inter-SM preferiu manter o acordo original e garantiu que o Santa Maria Soldiers jogará na Baixada daqui a 10 dias.

De acordo com o presidente do Inter-SM, Heriberto Marquetto, a "parceria mais antiga será preservada". Apesar disso, o clube alvirrubro não fechará as portas ao coirmão. Porém, o Riograndense deverá ajustar a sua data de estreia conforme os compromissos de Inter-SM e Soldiers.

– Vamos disponibilizar o campo para o Riograndense desde que não interfira nas datas do Inter-SM e do Soldiers. Temos um compromisso com o Soldiers – afirmou Marquetto.

Na tarde desta sexta-feira, Marquetto esteve reunido com o mandatário esmeraldino, José Luiz Coden. Na ocasião, ficou previamente acertado que o Riograndense atuará ou no sábado, dia 1º de abril, ou na segunda-feira, dia 3 de abril.

– Talvez, eles mudem para o sábado ou para a segunda-feira. Temos de ceder o estádio ao Riograndense porque eles foram gentis com a gente no ano passado e emprestaram o campo. Mas sempre vamos respeitar o Soldiers que é o nosso parceiro mais antigo – enfatizou Marquetto.

O Diário tentou contato com o presidente do Riograndense, pelo menos 10 vezes, entre 15h e 18h30min, mas ele não atendeu às ligações.