Inter-SM identifica venda de ingressos falsos na partida contra o Avenida

Na Baixada 27/03/2017 | 18h01 Atualizada em

A diretoria do Inter-SM identificou a venda de ingressos falsos na partida de domingo, no empate em 0 a 0 com o Avenida, no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, pela 6ª rodada da Divisão de Acesso. De acordo com o presidente do clube, Heriberto Marquetto, seguranças que trabalhavam nas proximidades da Baixada teriam visto algumas pessoas comercializando entradas por R$ 5 nas esquinas.

Em tarde de público recorde, Inter-SM empata com o Avenida na Baixada



— Estamos de olho na venda ilegal de ingressos. Não é difícil de falsificar. Pedimos para que a torcida compre ingresso do clube. O torcedor não pode querer levar vantagem às custas do Inter-SM. Já fizemos um preço baixo para a torcida ir e apoiar o clube. Não comprem ingressos nas esquinas. Vão à bilheteria — apela Marquetto, que suspeita de integrantes da própria torcida do Inter-SM.

Sobre o excelente público de 3,5 mil pessoas no último jogo, Marquetto atribui o número à boa fase do time.

São Gabriel leva 2 a 1 do Pelotas em casa

—Tudo é o resultado dentro de campo. O Inter-SM vem fazendo uma campanha boa e jogando bem. Queremos manter o mesmo rendimento nos próximos jogos. Se a equipe vai bem, a torcida comparece — afirma.

O mandatário alvirrubro elogiou a presença do Santa Maria Soldiers, time de futebol americano da cidade, na Baixada. Cerca de 30 integrantes foram às arquibancadas do estádio torcer pelo Inter-SM no domingo.

— Foi uma atitude bonita deles. Compraram ingressos, torceram e já aproveitaram para cativar o público do futebol para o jogo deles no próximo domingo. O Soldiers pratica um esporte que vem crescendo muito e torcemos por eles — conclui Marquetto.