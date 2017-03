Inter-SM goleia o São Gabriel e assume a liderança na Divisão de Acesso

Clássico 19/03/2017 | 18h40 Atualizada em

A torcida do Inter-SM fez uma grande festa na tarde deste domingo no Estádio Presidente Vargas após a goleada do alvirrubro no clássico contra o São Gabriel, em partida válida pela 4ª rodada da Divisão de Acesso. O time do técnico Vinicius Munhoz fez uma grande partida e fez 3 a 0 nos gabrielenses comandados pelo treinador Círio Quadros. Os gols foram marcados por Eduardo, Fernando e Marquinhos.

Confira os melhores momentos da vitória do Inter-SM por 3 a 0 sobre o São Gabriel

Com o resultado o Inter-SM sobre para 7 pontos e assume a liderança do Grupo A, que era exatamente do São Gabriel. Os dois clubes estão empatados em pontos, mas o alvirrubro vence nos critérios de desempate, com saldo de gol 1, contra - 1 do Sanga.

Eduardo é a esperança de gols do Inter-SM para o clássico contra o Sanga



As duas equipes da região voltam a jogar no meio de semana. Cerca de duas mil pessoas foram até a Baixada.