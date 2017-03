Inter-SM faz último treino antes de confronto contra o Guarani-VA

Divisão de Acesso 22/03/2017 | 17h29 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Kleyton (cabeceando a bola) tem sofrido com dores musculares nos últimos jogos, mas vai para a partida Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O Inter-SM joga nesta quinta-feira para defender a liderança do Grupo A da Divisão de Acesso. O alvirrubro vai até Venâncio Aires para enfrentar o Guarani, no Estádio Edmundo Feix, às 20h, pela 5ª rodada da Divisão de Acesso. Os donos da casão estão em 7º lugar, com dois pontos em três jogos. O time de Santa Maria terá duas mudanças em relação a equipe que goleou o São Gabriel por 3 a 0 no último domingo.

Por conta do terceiro cartão amarelo, o lateral-direito Maldonado está suspenso. No seu lugar jogará Max. No meio de campo Ayrton, que ficou fora do último jogo também por suspensão, volta ao time no lugar de Ícaro, que foi um dos melhores contra o Sanga. O goleador do time, o centroavante Eduardo, e também o meia Kleyton e o volante Théo, com dores musculares, chegaram a ser dúvida. No entanto, como eles participaram normalmente do último treino antes do jogo, comandado pelo técnico Vinicius Munhoz, nesta quarta-feira, no Estádio Presidente Vargas, vão para a partida.

O treinador avalia que o jogo será complicado, tanto pela qualidade do adversário quanto pela situação do Inter-SM. Para ele, com a liderança alvirrubra, seu time será mais visado e estudado pelos adversários.

– O Guarani é um time competitivo, é difícil de jogar contra eles lá. Aliado a isso está o fato de eles não terem vencido e ser o primeiro jogo deles em casa. Com certeza eles vêm motivados. Esperamos um cenário de muita dificuldade. E o fato de estarmos na liderança começa a despertar a atenção das outras equipes, que passam a se preocupar muito mais conosco. Vamos procurar tirar essa responsabilidade dos ombros dos jogadores, mas temos que enaltecer que isso mostra o potencial que temos – relata Munhoz.

Depois do jogo contra o Guarani, o Inter-SM já entra em campo novamente no domingo, contra o Avenida, no Estádio Presidente Vargas. Os ingressos, que variam de R$ 10 a R$ 50, já estão a venda.

QUINTA-FEIRA - 20h

GUARANI-VA

Eduardo; Murilo Xavier, Eduardo Ludwig, Mateus Alemão e Sirena; Alexandre Lando, Fernando Urnau, Sampson, Júlio César e Nei (Padilha); Cássio

Técnico: Gelson Conte

INTER-SM

Ian; Max, Dionatan, Adriano Alemão e Cássio; Théo, Marquinhos, Wallan Luan, Kleyton e Ayrton; Eduardo

Técnico: Vinicius Munhoz

Arbitragem: Antonio Augusto Barreto, auxiliado por Artur Avelino Birk e Cássio Pires Dornelles

Local: Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires