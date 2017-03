Inter-SM estreia em casa neste domingo pela Divisão de Acesso

Últimos retoques 10/03/2017 | 20h31 Atualizada em

É neste domingo que Santa Maria, passa, efetivamente, a respirar futebol novamente. Apesar de já ter estreado na Divisão de Acesso 2017, é na 2ª rodada que o Inter-SM joga sua primeira partida oficial em sua casa, no Estádio Presidente Vargas, contra o Guarany-Ba, às 16h.

E para receber o torcedor, a direção se esforçou e conseguiu todos os alvarás e laudos necessários para a liberação da casa alvirrubra. Mas, também, não deixou de dar atenção para o palco principal, o gramado.



As arquibancadas da Baixada ganharam cor, deixando de lado a aparência de abandono que o pretume do concreto apresentava. Em questão de segurança, com a ajuda de empresas locais, foram gastos cerca de R$ 30 mil para questões de prevenção contra incêndio.

Dentro de campo, na sexta, foram marcadas as linhas do campo. O gramado, segundo o vice-presidente de patrimônio do clube, Adelar Tambara, recebeu um tratamento especial com adubo, desde dezembro. Ainda está sendo avaliado se a grama será cortada neste sábado. Um gramado mais baixo foi pedido do técnico Vinicius Munhoz.

DENTRO DE CAMPO

No que se refere ao time que deve entrar em campo para enfrentar o Guarany-Ba, o técnico alvirrubro evita confirmar os 11 jogadores que começam a partida. Porém, ele diz que não deve mudar drasticamente em relação ao time que perdeu para o Aimoré, no domingo passado, por 3 a 0, em São Leopoldo.

O meia Julinho e o zagueiro Benhur, que eram dúvidas, não jogam. Zanini forma a zaga junto com Dionatan. Na sexta-feira, o treino foi em um gramado sintético, por conta da chuva. O último trabalho seria realizado na manhã deste sábado.

– Não devemos ter muita mudanças. Assistimos ao vídeo do jogo contra o Aimoré, vimos os erros, os acertos e focamos nisso. Também analisamos o Guarany-Ba, no último jogo, contra o São Gabriel. Trabalhamos bastante a bola parada, que foi no que pecamos no último jogo. Agora é entrar em campo e buscar a vitória. Para isso, também contamos com a parceria do torcedor, que é fundamental. Pedimos um pouco de paciência, porque estamos em busca dos resultados e de bons desempenhos – conclui o técnico.

DOMINGO - 16H

INTER-SM

Ian; Maldonado, Zanini, Dionatan e Cássio; Théo, Marquinhos, Wallan Luan e Ayrton; Kleyton e Ícaro

Técnico: Vinicius Munhoz

GUARANY-BA

Anderson; Rodrigo Varetta, Brunello, Carlão e Jean; Cristian, Wellington (Bottin), Michel e Alan (Juninho); Lucas e Guerra (Leo Jaques)

Técnico: Geverton Duartez

Arbitragem: Tiago Clasen auxiliado por Rodrigo Maia Tedesco e João Paulo Azevedoz



Local: Estádio Presidente Vargas, em Santa Mariaz



Ingressos

Antecipados: R$ 10 (arquibancada geral), R$ 20 (arquibancada coberta) e R$ 50 (cadeiras)

Na hora: R$ 20 (arquibancada geral), R$ 30 (arquibancada coberta) e R$ 50 (cadeiras)z Os portões abrem a partir das 15h