Inter-SM empata fora com o Guarani-VA e divide a liderança da Divisão de Acesso

Pontuação de líder 23/03/2017 | 22h23 Atualizada em

O Inter-SM empatou em 2 a 2 com o Guarani-VA, na noite desta quinta-feira, em jogo válido pela 5ª rodada da Divisão de Acesso. A partida foi realizada no Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires. Apesar de pontuar fora de casa, o resultado poderia ter sido melhor para o clube de Santa Maria.

O time do técnico Vinicius Munhoz saiu perdendo, virou a partida, mas acabou cedendo o empate aos 45 minutos do primeiro tempo. Com isso, o alvirrubro perde a liderança do Grupo A para o Avenida, de Santa Cruz do Sul. Os dois times têm os mesmos 8 pontos, mas os santa-cruzenses levam vantagem no saldo de gols.

Os gols da partida foram marcados por Nei (duas vezes), para os donos da casa, e por Eduardo e Alemão, para a equipe santa-mariense. O Inter-SM volta a campo no domingo, justamente contra o Avenida. A partida será às 16h, no Estádio Presidente Vargas.



PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa foi muito movimentada e dividida em dois momentos. Até tomar o primeiro gol, o Inter-SM era pressionado pelo Guarani-VA. Os mandantes abriram o placar em uma bela jogada inidividual do meia Nei. Ele avançou pela esquerda e chutou cruzado, com força. A bola ainda bateu no travessão, sem chances para o goleiro Ian, aos 7 minutos.

Apesar do gol do time da casa, o alvirrubro não se intimidou e passou a ditar o ritmo de jogo e a criar diversas chances de gol. E a pressão deu resultado. Após cobrança de escanteio de Wallan Luan, a bola atravessou a área e acabou caindo nos pés do zagueiro Dionatan. O defensor cruzou e achou Eduardo que, sozinho, cabeceou sem chances para o goleiro do Guarani-VA.

E a virada quase veio dois minutos depois. Cássio fez boa jogada pela lateral-esquerda e cruzou. Eduardo ia testar para o gol novamente, mas o goleiro da casa salvou. A próxima chance do time de Santa Maria veio só aos 33 minutos. Ayrton fez jogada individual e chutou, a bola desviou na zaga e Eduardo fez uma grande defesa, tocando para escanteio. Na cobrança de Wallan Luan, Adriano Alemão se antecipou a zaga e fez 2 a 1 para o Inter-SM.

Após a virada o Guarani-VA passou a pressionar mais. Logo aos 35 o zagueiro Ludwig, após escanteio, cabeceou com perigo. O Inter-SM revidou aos 37, em iniciativa de Wallan Luan, que finalizou, mas a zaga desviou.

No final do primeiro tempo, o Guarani-VA se jogou com tudo para o ataque. Aos 42, Júlio César fez jogada individual e chutou. Adriano Alemão conseguiu desviar, mas quase fez contra. E o castigo para o Inter-SM veio, mais uma vez, aos 45 minutos do primeiro tempo, assim como já aconteceu em outros dois jogos na Divisão de Acesso. Nei ganhou da zaga alvirrubra, invadiu a área e chutou na saída de Ian para fazer 2 a 2.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo o Guarani-VA foi pressão total. O time do técnico Gelson Conte teve mais posse de bola e atacava o tempo inteiro, o que possibilitava o contra-ataque do Inter-SM, uma das características fortes da equipe de Vinicius Munhoz. Apesar disso, os mandantes não conseguiam criar chances claras de gol. A pressão era tanta que aos 12 minutos o rubro-negro de Venâncio teve dois escanteios em sequência e um chute muito perigoso de Sirena.

Aos 15 minutos o jogo esfriou um pouco após a lesão do lateral Max, do Inter-SM. Após um choque, houve a suspeita de fratura de uma costela. Ele foi levado de ambulância para o Hospital São Sebastião Mártir. O jogo ficou parado por 13 minutos até a volta da ambulância.

No retorno, a melhor chance alvirrubra foi com Ayrton, aos 18 minutos. Em lance individual, ele invadiu a área e chutou com perigo. A bola passou raspando o ângulo de Eduardo.

Depois, o jogo acabou ficando trucado, com muitas faltas, e sem chances criadas. O Inter-SM se defendia bem e dificultava a chegada do ataque do Guarani-VA.

GUARANI-VA 2

Eduardo; Murilo Xavier, Eduardo, Mateus Alemão e Sirena, Lando, Urnau (Danilo Silva), Sampson, Júlio César e Nei (Cecel); Cássio (Padilha)

Técnico: Gelson Conte

INTER-SM 2

Ian; Max (Zanini), Alemão, Dionatan e Cássio; André, Marquinhos, Wallan Luan, Kleyton (Ícaro) e Ayrton; Eduardo (Felipe Gaúcho)

Técnico: Vinicius Munhoz

Gols: Nei (G), aos 7 e aos 45 minutos do primeiro tempo e Eduardo (I), aos 14 minutos e Adriano Alemão (I), aos 33 minutos

Cartões amarelos: Eduardo (I) e Max (I)

Local: Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires