Inter-SM é goleado na estreia na Divisão de Acesso

Futebol 05/03/2017 | 18h10 Atualizada em

Aimoré (de azul), jogando no Cristo Rei, não deu chances ao Inter-SM e dominou a maior parte do jogo Foto: Daniel Rohr / Jornal VS

Foi longe de ser a estreia que o técnico Vinicius Munhoz esperava para o Inter-SM na Divisão de Acesso de 2017. O time de Santa Maria esperava um jogo difícil contra o Aimoré, que havia sido rebaixado no Gauchão do ano passado e tem uma das folhas salariais mais altas entre os que buscam o acesso, mas a goleada de 3 a 0 estava longe das cogitações alvirrubras.

Com o resultado, o clube de Santa Maria divide a lanterna do Grupo A com o Guarany, de Bagé. No entanto, dois jogos ainda completariam a primeira rodada desse grupo nesta segunda e terça-feira. Os gols foram marcados por Marco Antônio, duas vezes, e Elton.

O Inter-SM volta a campo no próximo domingo. O jogo será às 17h, no Estádio Presidente Vargas, contra o Guarany-BA.

O JOGO



O primeiro tempo não foi de grandes chances, mesmo assim, o Aimoré teve o domínio do jogo. No entanto, quem levou perigo primeiro foi o Inter-SM. Aos cinco minutos, o camisa 10 alvirrubro Kleyton recebeu lançamento de Ayrton e saiu na cara do goleiro Nicolas, mas estava impedido.



Aos 15 minutos, o zagueiro Paulo Henrique furou, e Marco Antônio saiu frente a frente com o goleiro Ian e, ao tentar driblá-lo, foi desarmado. Logo em seguida, Munhoz, que já não contava com Benhur, seu principal zagueiro, substituiu Paulo Henrique, que sentiu a coxa, por Zanini.

A resposta do Inter-SM veio só aos 25 minutos. Em um contra-ataque, Ícaro dividiu com o goleiro Nicolas e escorou para Marquinhos. Mesmo sem goleiro, o volante chutou para fora e desperdiçou a chance de empate. Também teve reclamação de pênalti do lado santa-mariense. Aos 36 minutos, Kelyton foi derrubado, mas o juiz marcou falta fora da área. Quando o primeiro tempo chegava ao fim, houve mais uma falta perto da área santa-mariense. Diogo, irmão gêmeo de Diego, que surgiram nas categorias de base do Inter, de Porto Alegre, cruzou na segunda trave. A bola sobrou para Marco Antônio, que só empurrou para o fundo do gol.

Na segunda etapa, o Inter-SM até voltou com mais ímpeto na busca de tentar o empate. Nos primeiros 10 minutos, a pressão alvirrubra foi grande e exigiu que o goleiro Nicolas fizesse boas defesas, mas sem uma chance muito clara de gol. E o castigo veio minutos depois, em mais uma bola cruzada em cobrança de falta, de novo com Marco Antônio. Ele se antecipou ao goleiro Ian e fez o segundo, de cabeça, aos 17 minutos.

O 2 a 0 parece ter abalado o time de Santa Maria. E, o que estava ruim, ficou ainda pior, virando goleada. Em mais uma falta cobrada por Diogo, desta vez direta, a bola bateu na trave. No rebote, Elton estufou as redes e fechou o placar em 3 a 0.