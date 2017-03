Inter-SM deve ter Kleyton, mas Julinho e Benhur ainda são dúvidas 

Desfalques 09/03/2017 | 19h56 Atualizada em

Julinho e Benhur (com a mão na cabeça) correram ao redor do gramado sob supervisão do preparado físico Gustavo Pires (de costas) Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Mesmo sob a forte chuva que caiu em Santa Maria na tarde desta quinta-feira, o treino comandando pelo técnico do Inter-SM, Vinicius Munhoz, foi intenso. Diferente do que o habitual, mesmo com o aguaceiro, o treinamento não foi cancelado. A boa notícia do dia foi que o camisa 10 e capitão da equipe, Kleyton, que estava com um desconforto na coxa, participou normalmente até o fim das atividades. Com isso, ele está liberado para atuar na estreia do clube no Presidente Vargas, contra o Guarany-Ba, neste domingo, às 16h, pela 2ª rodada da Divisão de Acesso.



– Colocamos o Kleyton no trabalho de hoje justamente para testá-lo e ver se ele aguentava até o final – explica o preparador físico do clube, Gustavo Pires.



Além de Kleyton, mais três jogadores estavam entregues ao departamento médico: o zagueiro Benhur, o meia Julinho e o também zagueiro Paulo Henrique, que se machucou na estreia, contra o Aimoré, no último domingo.



Com uma lesão no adutor da coxa esquerda, ele segue recuperando a lesão. Já os outros dois estão em uma fase de transição do DM para o campo. No entanto, é improvável que eles estejam à disposição do técnico alvirrubro para a partida em casa.



– Eles já saíram do tratamento da lesão e começaram a trabalhar algumas situações no campo, comigo. Agora, temos que ver como eles estão evoluindo. Não quero precisar tempo, porque são situações que dependem de vários fatores – conclui o preparador físico do Inter-SM.



Julinho teve uma lesão no músculo anterior da coxa, o que estava causando dor no abdômen. Porém, nos exames, nada foi apontado. Por isso, o preparador físico trabalha com o relato do jogador se está sentindo dor ou não. Já Benhur, com uma lesão na panturrilha, está parado há duas semanas. Os dois devem passar por novos exames.



Já dentro de campo, no treino desta quinta, em um primeiro momento, Munhoz fez um trabalho com campo reduzido. Na sequência, com uma parte maior do gramado, mas ainda não completo, realizou um mini-coletivo. A tendência é que Zanini forme a dupla de zaga com Dionatan.

O clube tenta regularizar ainda hoje o volante/zagueiro Adriano Alemão. Caso apareça no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, pode ser relacionado. Também serão enviados hoje à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), todos os laudos para a liberação do estádio para a estreia.