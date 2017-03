Inter-SM deixa vitória escapar contra o Santa Cruz

Empate amargo 15/03/2017 | 22h03 Atualizada em

O Inter-SM saiu com um resultado amargo de Santa Cruz do Sul apesar de voltar com um ponto na bagagem. O alvirrubro vencia o Santa Cruz por 1 a 0 até os 45 minutos do segundo tempo quando sofreu o gol de empate. Com o resultado o time de Santa Maria continua em 5º lugar no Grupo A da Divisão de Acesso, mas agora com quatro pontos em três jogos.

O Inter-SM saiu vencendo com gol de Eduardo, aos 8 minutos do segundo tempo. Antes disso, logo a dois minutos de jogo, o Santa Cruz havia desperdiçado um pênalti. O gol de empate do time da casa veio aos 45 minutos com o zagueiro Caio.



O Inter-SM volta a entrar em campo no próximo domingo, pela 4ª rodada, em um clássico regional contra o até então líder do grupo, o São Gabriel. O jogo será às 16h no Estádio Presidente Vargas.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de muito equilíbrio. As duas equipes se atacaram bastantes e os contra-ataques foram as jogadas que mais levaram perigo. Apesar do equilíbrio, quem chegou com perigo mais vezes foi o Inter-SM. Nas vezes em que o Santa Cruz chegou com mais perigo os jogadores do Galo estavam impedidos. No entanto, não fosse o goleiro Ian, o time da casa poderia ter ido para o intervalo com vantagem.

A primeira chegada mais incisiva foi aos 13 minutos. Wallan Luan tabelou com Kleyton e, dentro da área, bateu, mas o goleiro defendeu. A resposta do Santa Cruz veio logo depois. Saraçol lançou Catatau, que ia sair na cara do gol, mas estava impedido.

A melhor chance do Inter-SM veio aos 23 minutos. O atacante Eduardo avançou pela esquerda, driblou três adversários, e já dentro da área chutou, mas foi travado pela zaga alvi-negra.

O Santa Cruz chegou com muito perigo aos 28 minutos. Rafinha lançou Matheus que cruzou na área. O alvo era Catatau, que não alcançou, mas nas costas dele estava Saraçol, que cabeceou para grande defesa de Ian.

A última chance do primeiro tempo foi aos 41 min. Após cobrança de escanteio o zagueiro Dionatan chutou forte e a bola passou muito perto do gol.

Segundo tempo

A segunta etapa começou a todo vapor. Logo a um minuto, após levantamento na área, o árbitro marcou pênalti para o Santa Cruz. Thiago Saraçol foi para a cobrança, mas acertou a trave. O desperdício da chance de abrir o placar parece ter abatido o time da casa e dado um gás a mais para o Inter-SM. Tanto que, seis minutos depois da cobrança do pênalti, em cobrança de falta, o centroavante Eduardo soltou uma bomba sem chances para o goleiro Fernando e abriu o placar.

Depois do gol o alvirruvro o Santa Cruz se jogou ainda mais ao ataque, mas não conseguiu criar muitas chances. O maior perigo ao gol do Inter-SM havia sido apenas aos 36 minutos. O cruzamento de Padel encontrou o centroavante Anderson Catatau livre, na pequena área, mas ele pegou mal na bola e chutou fraco, sem sustos para o goleiro Ian. Mas quando o jogo já se encaminhava para o final, o zagueiro Caio, sozinho, empatou o jogo, era o 1 a 1.

Para piorar o árbitro deu 5 minutos de acréscimo e ainda expulsou Ayrton. A pressão foi grande, mas o Inter-SM conseguiu segurar o empate.



SANTA CRUZ

Fernando Costa; Padel, Sandro (Marquinhos), Caio e Carlos Eduardo (Guilherme); David, Elias, Thiago Saraçol e Matheus (William Campos); Rafinha e Catatau

Técnico: Lúcio Collet

INTER-SM

Ian; Maldonado, Alemão, Dionatan e Cássio (Zanini); Théo, Marquinhos, Kleyton (Enrico), Wallan Luan e Ayrton; Eduardo (Felipe Gaúcho)

Gols: Eduardo (I), aos 8 minutos do segundo tempo, e Caio (S), aos 45 minutos do segundo tempo

Cartões amarelo: Cássio (I), Théo (I) e Caio (S)

Cartão vermelho: Ayrton (I)