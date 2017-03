Inaugurado o novo palácio do pôquer em Santa Maria

Empreendimento 02/03/2017 | 20h01 Atualizada em

Mesas com luzes de led, televisores e programação esportiva, poltronas e cadeiras luxuosas, ambiente à meia-luz, investimento de R$ 100 mil e um convite tentador para quem gosta de pôquer. Na noite desta quinta-feira, em coquetel de apresentação, foi inaugurado, oficialmente, o Palace Poker, a nova casa da modalidade em Santa Maria.

Serão 10 mesas fixas, podendo aumentar para mais 10 em grandes eventos Foto: Fernanda Ramos / NewCo DSM

O espaço, situado dentro do Itaimbé Palace Hotel, na Rua Venâncio Aires, ficará aberto de segunda a sábado, a partir das 19h, e terá três torneios por semana, além de grandes eventos de dois em dois meses. O primeiro deles começa nesta sexta-feira, com a etapa de abertura do Gauchão de Poker, que receberá de 300 a 400 jogadores do Estado, da Argentina e do Uruguai até domingo.

— Agora, sim, temos um clube de pôquer de verdade. Até com certa semelhança aos grandes clubes de Porto Alegre, Passo Fundo e Caxias do Sul. O trabalho que temos feito nos últimos dois anos despertou o interesse do hotel em ter um ambiente de entretenimento — explica um dos sócio-proprietários do Palace Poker, Flávio D'Castro, antigo dono do SM Poker, que uniu forças ao Residencial Poker para fundar o Palace.

Lazer e entretenimento estão entre as propostas do local Foto: Fernanda Ramos / NewCo DSM

No ano passado, quando as equipes organizaram uma etapa do campeonato estadual na cidade, o hotel garantiu mais de 90 diárias com hóspedes. Fato que reforçou a viabilidade da negociação entre as partes.

Flávio D'Castro é um dos idealizadores do novo espaço Foto: Fernanda Ramos / NewCo DSM

— Quando o Flávio, o Jajá e o Andrezinho (sócios do Palace Poker) nos procuraram, a gente viu a possibilidade de inovar junto com eles e que a ideia tinha tudo a ver com o hotel Itaimbé. Até por ser algo novo, e se tu não acompanhares as mudanças, tu paras, vislumbramos a possibilidade de ser bom para eles e bom para nós. É um serviço a mais que o hotel e que Santa Maria passam a oferecer — destaca a gerente-geral de operação da Rede Obino de Hotéis, Elaine Santiago.

Local também terá um espaço destinado a venda de produtos do Palace Poker Foto: Fernanda Ramos / NewCo DSM

O torneio deste fim de semana tem valor de entrada fixado em R$ 380. O evento distribuirá, pelo menos, R$ 50 mil aos vencedores. A inscrição pode ser feita no próprio local, antes das três etapas classificatórias, nesta sexta, às 19h, e sábado, às 14h e às 20h30min.

Abertura do Gauchão de Poker será nesta sexta-feira Foto: Fernanda Ramos / NewCo DSM

— Para o esporte, é um crescimento grande. Ainda somos muito discriminados pela sociedade e estamos dando as caras e apostando em algo prazeroso — diz Anderson Machado, conhecido como Jajá, sócio-proprietário do Palace Poker.

O pôquer não é considerado um jogo de azar por depender da habilidade do jogador, e não exclusivamente da sorte. Por isso, é considerado uma prática legal.