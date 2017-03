Handebol Feminino de Santa Maria surpreende e fica com o vice nas areias de Torres

Na praia 13/03/2017 | 20h16 Atualizada em

Mesmo que a areia não seja a praia delas, a equipe do Handebol Feminino de Santa Maria (HFSM) fez bonito em Torres e garantiu o vice-campeonato dos tradicionais Jogos de Verão Sesc.

A fase final do handebol de areia ocorreu entre o sábado e o domingo, no litoral gaúcho. Em um total de seis partidas disputadas, as meninas santa-marienses bateram cinco adversárias e foram derrotadas apenas na decisão, para o Buds, de Porto Alegre, por dois sets a zero (no handebol de areia, o resultado é definido após dois sets de 10 minutos. Em caso de igualdade, um terceiro set é realizado para conhecer o vencedor).

– O nível estava bem alto. Vencemos a equipe atual campeã do Estadual de Areia na semifinal. E, como aqui em Santa Maria, não temos muito tempo para treinos e a estrutura para essa modalidade não é a ideal, foi um bom resultado. Foi um segundo lugar com gosto de primeiro – comemora Juliana Segalla, armadora-esquerda do HFSM.

Para chegar até a fase final dos Jogos, o time de Santa Maria teve de passar por uma fase regional, em Rosário do Sul, no final de fevereiro. Já em Torres, as 13 melhores equipes estiveram reunidas. Nas quadras, o HFSM já tem, pelo menos, mais duas grandes competições definidas no calendário: o Campeonato Gaúcho de Handebol, que terá a primeira fase em abril, e a Copa Mercosul, em setembro.

– No ano passado, conquistamos seis títulos. Esperamos seguir em alto nível e trazer resultados ainda melhores – projeta Juliana.

Fundado em 2012, o Handebol Feminino de Santa Maria é atual campeão do Citadino de Handebol e da Taça Santa-Mariense. Na temporada passada, o HFSM ficou em 4º lugar no Estadual e foi eliminado nas quartas de final da tradicional Copa Mercosul. Além da categoria adulta, a equipe também conta com times infantil e cadete.