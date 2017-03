Gandula na final da Copa do Mundo, Fernando marcou seu primeiro gol como jogador profissional 

Promessa 20/03/2017 | 20h45 Atualizada em

Fernando Augusto Pereira Bueno Júnior tem só 17 anos. Ele recém fez o seu primeiro gol como profissional, mas pode dizer que já foi campeão nacional e que participou da principal partida do futebol mundial: uma final de Copa do Mundo. O meia do Inter-SM, que marcou pela primeira vez como jogador profissional no último domingo, no segundo gol alvirrubro na vitória por 3 a 0 contra o São Gabriel, foi um dos gandulas da final da Copa de 2014 entre Alemanha e Argentina.

Isso porque, junto com a equipe sub-15 do Novo Horizonte, conquistou a etapa nacional da Copa Coca-Cola, em 2013, o que garantiu a ele e aos companheiros de equipe a oportunidade de conhecer o Egito e gandular no Mundial do Brasil.

Essa é a primeira temporada do adolescente da Vila Lídia como atleta em uma competição profissional. Graças ao supervisor de futebol do Inter-SM, Paulo Santos, que foi seu treinador no Novo Horizonte, Fernando, como é chamado, agradou o técnico Vinicius Munhoz. Inicialmente, o garoto só participaria dos treinamentos para ser avaliado. No entanto, acabou ficando e jogou três das quatro partidas do time, até o momento, na Divisão de Acesso.

– É uma oportunidade que eu não esperava. No dia a dia, o professor vem reconhecendo que eu me esforço bastante. Quando entro, sempre busco dar o meu melhor. Tudo passou muito rápido. Estar na Copa do Mundo foi incrível. Mas não imaginava estar aqui hoje. Sempre acreditei no meu potencial, mas não imaginava que ia ser tão rápido. Estou aproveitando ao máximo – diz um tímido Fernando.

Elogios dos chefes

Filho de um funcionário público municipal e de uma faxineira, Fernando é o mais novo entre cinco irmãos _ as outras todas meninas. O pai sempre o levou para os jogos na várzea. Apesar de morar perto, ele fica no alojamento do clube. Segundo Paulo Santos é para que ele se acostume com a rotina de jogador.

– É melhor para ele focar, ter um regime assim, com horário e alimentação bem regrados. Ele me chamou a atenção e pedi para o Vinicius observar ele. Deu certo – explica o supervisor de futebol do Inter-SM.

O técnico alvirrubro, Vinicius Munhoz, elogia o meia e diz que ele está sendo tratado com cuidado, já que a Divisão de Acesso é uma competição dura.

– Ele é um menino que tem qualidade. Trouxemos ele para um período de observação e, realmente, confirmou a qualidade. Usamos ele nos jogos-treinos e ele vem crescendo. Temos que ter um certo cuidado, porque é um menino jovem. São jogos difíceis. Não queremos queimar nenhuma etapa colocando ele em algum momento em que ele não esteja preparado – avalia Munhoz.

O comandante do agora líder do Grupo A da Divisão de Acesso também destaca as características de Fernando: habilidade, velocidade e boa finalização.

– Ele também é versátil. Chegou aqui como lateral-esquerdo, e pela qualidade de aproximação nas jogadas, de finalização, experimentamos ele mais na frente – afirma Munhoz.



Fernando e o Inter-SM voltam a campo nesta quinta-feira, às 20h, contra o Guarani-VA, em Venâncio Aires, para defender a liderança.