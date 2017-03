"Fiquei feliz e surpreso", diz preparador físico do Grêmio sobre convocação para a Seleção

Talento da região 09/03/2017 | 20h25 Atualizada em

Convocado pelo técnico Tite para integrar a preparação física da seleção brasileira, Rogério Dias, natural de Caçapava do Sul e formado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), conversou com a reportagem do Diário. Antes da estreia do Grêmio na Libertadores, na noite desta quinta-feira, ele se disse "feliz e surpreso" com a novidade.

– Fiquei feliz e surpreso ao mesmo tempo. É o reconhecimento do nosso trabalho e uma grande oportunidade de fazer parte deste projeto grandioso. Com certeza, é a realização de um sonho – disse Rogerinho, que está em Barinas, na Venezuela, com a delegação gremista.

Ele atuará ao lado de Fábio Mahseredjian, que já passou por Grêmio e Inter, nos jogos contra o Uruguai e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa da Rússia, nos dias 23 e 28 de março.

– Agradeço a todos que contribuíram de um forma ou outra com o meu crescimento profissional – conclui Rogerinho, que está no Grêmio desde 1999, e assumiu a preparação física principal do clube em 2015.