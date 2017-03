Fim da seca: apaixonados pela Fórmula 1 vibram com início do Mundial 

A F-1 voltou! 25/03/2017 | 11h00 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co DSM

Renato Molina (D) e Guto Penna apresentam um programa na Rádio Universidade na UFSM Foto: Charles Guerra / New Co DSM

Depois de cerca de quatro meses de abstinência e muita espera, finalmente os apaixonados pela velocidade terão de volta o principal compromisso do final de semana. Na madrugada deste domingo será realizada a primeira corrida da temporada 2017 do Mundial de Fórmula 1. Os carros entram para valer no Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália, às 2h da madrugada deste domingo, pelo horário de Brasília.

Em Santa Maria, a paixão não é menor. Amigos há perder de tempo, os radialistas Renato Molina e Antônio Augusto Penna, o Guto, são mais do que fãs da Fórmula 1. Apaixonados por veículos, os dois mantém, há mais de 15 anos, o Fórmula Uni, um programa na Rádio Universidade sobre a modalidade. Todas as segundas-feiras, das 21h às 23h, eles estão no ar para comentar os resultados das corridas dos finais de semana. A expectativa e a ansiedade pelo início do Mundial era grande, principalmente por conta das mudanças para a temporada 2017.

— Já estão prevendo uma dificuldade grande nas ultrapassagens na maioria dos circuitos, porque os carros aumentaram. Em Mônaco vai ser um terror. Mas não devemos ter muitas surpresas. Há muito tempo não temos. A última foi com a Brawn e o Jenson Button, em 2009 — comenta Molina.

Como bons debatedores, eles discordam. Para Guto, que, inclusive, tem uma réplica dos capacetes do tricampeão Ayrton Senna e de outro piloto brasileiro, José Carlos Pace, o Moco, também já falecido, pode pintar alguma surpresa neste ano.

— Foi difícil acompanhar o desenvolvimento dos carros. Mostraram pouca coisa. A Mercedes, a Ferrari e a RBR são as principais, mas pode pintar alguma surpresa. O Massa vinha muito bem. Mas temos que ver a primeira corrida para ter uma ideia do que pode acontecer — complementa Guto.

NOVIDADES NA F-1

Tricampeão mundial, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, é novamente o favorito para o título. No entanto, o próprio piloto, durante o período de testes das equipes, projetou que a Ferrari volta forte para a disputa. Especialistas também consideram que a escuderia italiana melhorou o carro para esta temporada. Nos primeiros treinos, na sexta-feira, Hamilton fez dobradinha com o seu companheiro de equipe, Valtteri Botas. Na sequência vieram Daniel Ricciardo e Max Verstappen, da Red Bull, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, da Ferrari, e em 7º o brasileiro Felipe Massa, da Williams, que desistiu da aposentadoria e voltou às pistas.

A principal novidade desta temporada será mesmo nos carros. As máquinas ficaram mais largas, passando de 1m80cm de largura para 2m, por conta de ampliações nas asas dianteira e traseira. Os pneus também ficaram mais largos. Com isso, os carros também aumentaram de peso, passando de 702kg para 722kg. Mas, mesmo assim, as projeções são de que ficaram entre 3 e 5 segundos mais velozes.

O treino de classificação para a corrida seria na madrugada deste sábado, às 3h. A corrida será transmitida pela RBS TV.

CALENDÁRIO 2017 DA F-1

Domingo (26/03) — GP da Austrália

9/04 — GP da China

16/04 — GP do Bahrein

30/04 — GP da Rússia

14/05 — GP da Espanha

28/05 — GP de Mônaco

11/06 — GP do Canadá

25/06 — GP do Azerbaijão

9/07 — GP da Áustria

16/07 — GP da Inglaterra

30/07 — GP da Hungria

27/08 — GP da Bélgica

03/09 — GP da Itália

17/09 — GP de Cingapura

1/10 — GP da Malásia

8/10 — GP do Japão

22/10 — GP dos Estados Unidos

29/10 — GP do México

12/11 — GP do Brasil

26/11 — GP de Abu Dhabi