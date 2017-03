Filipe Machado é inscrito pelo Grêmio na Libertadores 

De Santa Maria 08/03/2017 | 20h30 Atualizada em

O Grêmio divulgou, nesta quarta-feira, a relação dos 30 jogadores inscritos para a disputa da Copa Libertadores de América. E entre eles está o santa-mariense Filipe Machado, 21 anos. Como o Tricolor atrasou o envio da relação à Conmebol, a fim de conseguir inscrever o zagueiro Bruno Rodrigo e o meia Gastón Fernández, recém-contratados, terá de pagar uma multa de US$ 10 mil (cerca de R$ 30 mil).

Pedro Pavan: Com a braçadeira de capitão, Machado estreou pelo Grêmio



O volante de Santa Maria ficou sabendo da notícia de que está no grupo que participará da competição continental pelo seu empresário. O jogador, que fez sua estreia pelo time profissional do Grêmio no empate em 1 a 1 com o Ceará, na semana passada, se disse surpreso.

Da Vila Lídia à Arena, Filipe Machado driblou o destino em Santa Maria



— A oportunidade é maravilhosa. Eu não esperava ser inscrito. Treino e me dedico ao máximo todos os dias para que as coisas aconteçam, mas eu não esperava, mesmo. O meu empresário que me mandou mensagem avisando. Para mim, é um sonho que está sendo realizado. Estar dentro de uma Libertadores é o sonho de qualquer menino. Estou muito feliz com a notícia. Agora, é continuar o trabalho e aproveitar as oportunidades — comemora Machado, que usará a camisa número 13 na competição.

Leia mais sobre Filipe Machado

O Grêmio estreia pelo Grupo 8 da Libertadores nesta quinta-feira, às 19h30min, contra o Zamora, na Venezuela. O próximo compromisso gremista pela competição será somente no dia 11 de abril, na Arena, contra Deportes Iquique, do Chile.