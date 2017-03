FGF divulga novos grupos e tabela da Terceirona gaúcha

Mais mudanças 21/03/2017 | 14h22 Atualizada em

Falta pouco mais de 10 dias para a estreia do Riograndense na Terceirona gaúcha. E, nesta terça-feira, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou os novos grupos e a nova tabela da primeira fase da competição. A entidade precisou refazer as chaves e os confrontos após a desistência do São Borja, que estava no Grupo C. Com isso, os três grupos viraram dois.

Após desistência do São Borja, Terceirona gaúcha sofrerá grande reformulação



O Grupo A, no qual está o representante de Santa Maria, ganhou dois novos integrantes: Sapucaiense e Novo Horizonte. A primeira partida do Periquito continua para o dia 2 de abril, nos Eucaliptos. Porém, o adversário mudou. Antes, o rival era o Grêmio Bagé. Agora, será o Guarany, de Camaquã. Confira os grupos e os jogos abaixo.

Leia mais sobre o Riograndense



Além disso, a forma de disputa também sofrerá alterações. Com a mudança, classificam-se os seis primeiros de cada grupo. Eles voltam a jogar entre si, e os quatro melhores passam a terceira fase, em que o sistema passa a ser de mata-mata.

Os dois finalistas sobem para a Divisão de Acesso 2018. Grêmio e Inter, que jogarão a Terceirona com seus times B, estão fora da disputa pelo acesso.

Grupo A: Riograndense, Farroupilha (Pelotas), Rio Grande, Grêmio Bagé, Guarany (Camaquã), Sapucaiense, Novo Horizonte e Inter B



Grupo B: Igrejinha, Nova Prata, PRS, Gaúcho, Três Passos, Elite e Grêmio B



As partidas do Riograndense no 1º turno da primeira fase:



02/04 - Riograndense x Guarany-Cam



05/04 - Grêmio Bagé x Riograndense

09/04 - Sapucaiense x Riograndense

12/04 - Riograndense x Inter B

16/04 - Riograndense x Farroupilha

19/04 - Rio Grande x Riograndense

23/04 - Riograndense x Novo Horizonte