Federação confirma estreia do Riograndense na Terceirona para o sábado, na Baixada

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou, no final da tarde desta terça-feira, a antecipação da estreia do Riograndense na Terceirona. A partida contra o Guarany-Ca, que estava prevista para o próximo domingo, nos Eucaliptos, será realizada neste sábado, às 15h, no Estádio Presidente Vargas.

Inter-SM mantém acordo com o Soldiers, e Riograndense mudará estreia



É que, em função da não liberação do estádio do Periquito, a diretoria do clube solicitou a Baixada emprestada ao Inter-SM. Somado a isso, para não atrapalhar o jogo do Santa Maria Soldiers, pela 2ª rodada do Gauchão de futebol americano, no domingo, na casa alvirrubra, as equipes chegaram a um consenso e, por isso, houve a alteração na data do confronto do Riograndense.



