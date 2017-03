Favorito e reforçado, Soldiers estreia neste domingo no Gauchão de futebol americano 

Em São Leopoldo 17/03/2017 | 19h58 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Nomes de peso do Soldiers, Zanon (E), Clinton e Douglas Rodrigues (D) estarão em campo neste domingo Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Em 18 de junho de 2016, eles estavam nas arquibancadas do Estádio Beira-Rio, no Gigante Bowl, torcendo pelo Santa Maria Soldiers na conquista do Campeonato Gaúcho de futebol americano. Neste domingo, às 14h, em São Leopoldo, Vinicius Zanon e Douglas Rodrigues, dois dos fundadores da equipe santa-mariense, estarão em campo para a estreia do exército verde e preto, que busca o quarto título estadual. Ao lado deles, estará o grande reforço da temporada: o norte-americano Clinton Greenaway III.

O adversário do duelo deste fim de semana será o Mustangs, que perdeu para o Ijuí Drones por 39 a 7, no último dia 4, em sua primeira partida na competição. Mas, apesar do amplo favoritismo, o Soldiers prega respeito ao rival da Região Metropolitana.

— Como em todos os campeonatos pelo mundo, o atual campeão é o time a ser batido. Estamos conscientes disso, e queremos trazer o título gaúcho mais uma vez para Santa Maria. Mas estreia é sempre estreia. Isso gera ansiedade. Por isso, estudamos bastante o adversário — explica o quarterback do Soldiers, Douglas Rodrigues, que voltou a defender a equipe de Santa Maria desde o segundo semestre do ano passado, quando o time garantiu a vaga na primeira divisão nacional.

Apaixonado pelo Soldiers, Zanon, que pode ser utilizado em posições de defesa e ataque, espera retribuir o carinho dos colegas de equipe e da comunidade:



— São três anos sem vestir a camisa mais bonita que eu já vesti. Sem defender o time que faz parte de mim e de tudo que eu sou como pessoa. Voltar para Santa Maria e ser recebido tão bem está sendo uma experiência incrível. Vai ser um jogo para responder o carinho da cidade — comenta Zanon, que é jogador da seleção brasileira de futebol americano e atuava pelo Istepôs, de Santa Catarina, desde que saiu de Santa Maria em 2014.

Acostumado aos inúmeros campeonatos de futebol americano dos Estados Unidos, o wide receiver (recebedor) Clinton Greenaway III se mostra tranquilo e confiante para a partida de estreia.

— Vai ser muito legal jogar pelo Soldiers. É uma experiência nova. Não estou nervoso, e espero contribuir marcando pontos — projeta Clinton, que busca no Brasil uma nova experiência no esporte e viu no Soldiers um time em potencial para fazer essa espécie de intercâmbio.

Ainda na tarde de sexta-feira, o Soldiers anunciou um outro retorno. O técnico Gustavo Petter, que havia se afastado por motivos particulares, está de volta ao comando da equipe.

