Ex-técnico da Seleção comanda treino de time feminino de handebol em Santa Maria

Alexandre Schneider (ao centro, com o braço erguido) comandou atividade na tarde de sábado no CDM Foto: Juliana Segalla / HFSM

O ex-técnico da seleção brasileira feminina de handebol e atual treinador da equipe vice-campeã da Liga Nacional em 2016, o Concórdia, liderou o treino de sábado do time do Handebol Feminino de Santa Maria (HFSM). Alexandre Schneider, que é natural da cidade, faz questão de trabalhar com as atletas santa-marienses sempre que viaja para a Região Central.

– O treino dele é diferenciado. Trabalha com mais de um tipo de tensão, é mais rápido e dinâmico. Exige muito das atletas. Além disso, ele pega detalhes que precisavam ser ajustados e a gente não percebia. É incrível a gente poder contar com ele – conta a armadora esquerda do HFSM Juliana Segalla.

O trabalho ocorreu na tarde de sábado no Centro Desportivo Municipal (CDM). Vice-campeão no handebol de areia do Circuito Verão Sesc 2017, o HFSM está em preparação ao próximo Campeonato Gaúcho de Handebol – na temporada anterior, o HFSM ficou em 4º lugar.