Estádio Presidente Vargas é liberado pelo Corpo de Bombeiros

08/03/2017 | 17h12

Após nova vistoria na tarde desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros de Santa Maria liberou o Estádio Presidente Vargas para a realização de jogos. O Inter-SM estreia em casa neste domingo, contra o Guarany-Ba, às 16h, pela 2ª rodada da Divisão de Acesso.

Conforme o vice-presidente de Patrimônio do clube, Adelar Tambara, e o engenheiro responsável pelo projeto, Vilmar Figueiró, as adequações para entrar com o pedido de vistoria começaram já em novembro do ano passado. A primeira vistoria havia sido feita na quarta-feira passada. Algumas mudanças foram apontadas pelos bombeiros. No retorno, nesta quarta, foi constatado que o clube cumpriu com o exigido. Pouco depois, o Álvara de Proteção e Prevenção Contra Incêndio (APPCI) já estava em mãos alvirrubras.

De acordo com Tambara, cerca de R$ 30 mil foram gastos nas reformas. No entanto, o valor não foi desembolsado pelo clube. Foram feitas parcerias com empresas da cidade que realizaram as instalações de equipamentos necessários, por exemplo. Em troca, elas ganharão publicidade no estádio.

Para ficar totalmente liberado para o campeonato, o clube ainda precisa de mais três alvarás: da Vigilância Sanitária, da Brigada Militar e de um laudo técnico estrutural. Todos precisam ser enviados à Federação Gaúcha de Futebol (FGF). A tendência é que os documentos restantes sejam entregues até esta sexta-feira.