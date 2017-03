É neste domingo 04/03/2017 | 11h32 Atualizada em

Vai começar uma das mais acirradas disputas na Divisão de Acesso dos últimos anos. Com o retorno dos mata-matas a partir da segunda fase e as duas vagas destinadas ao Gauchão de 2018, os 16 clubes participantes prometem brigar de igual para igual, rodada a rodada e minuto a minuto até a final do campeonato.

Inter-SM tem o comando do técnico Vinicius Munhoz (com a bola) Foto: Lucas Amorelli / NewCO/ DSM