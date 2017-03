"Enquanto no Inter-SM tinha mais de 3 mil pessoas, aqui não tinha nem 300", desabafa dirigente 

Crise no São Gabriel 27/03/2017 | 21h03 Atualizada em

A terceira derrota seguida na Divisão de Acesso desencadeou uma crise no São Gabriel. O time perdeu a segunda consecutiva em casa, no domingo, para o Pelotas. Além dos resultados, uma série de comentários acerca da situação do clube, principalmente financeira, fez com que a direção convocasse uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira. Além de algumas medidas anunciadas, o presidente, Roque Hermes, e o gerente de futebol, Luis Eduardo Meneghello Hermes, reclamaram da falta de apoio da comunidade gabrielense.



– Esclarecemos alguns questionamentos que surgiram durante a última semana sobre a realidade do clube. Questões financeira, estrutural e administrativa. Ainda temos mais de 40 dias de competição, e esse período aumenta se passarmos de fase. Estamos matando no peito, mas precisamos de apoio. Precisamos fazer uma remobilização. Enquanto no jogo do Inter-SM tinha mais de 3 mil pessoas, aqui não tinha nem 300 – desabafa Luis Eduardo.



Além dos maus resultados, o lado financeiro do Sanga também não é o mesmo de outras temporadas. No ano passado, o clube tinha uma das folhas mais altas da competição – ultrapassava os R$ 100 mil. Em 2017, os patrocinadores recuaram, assim como a própria prefeitura, que cortou o repasse de verbas, que era de R$ 150 mil, por conta da crise financeira.



Na coletiva, o dirigente anunciou a demissão do preparado físico Roger Burkert. Um novo profissional deve ser apresentado nesta terça, mas o nome não foi revelado. Três jogadores também devem ser dispensados nos próximos dias. Um reforço já foi anunciado, o zagueiro Carlão, que foi capitão da equipe no ano passado. Mesmo com as dificuldades financeiras, o clube pretende, nos próximos dias, contratar até três jogadores que atuaram por times do Gauchão, que encerra a primeira fase nesta quarta-feira.