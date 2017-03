Encontro reúne referências da natação em Santa Maria

História das piscinas 09/03/2017 | 17h34 Atualizada em

Na noite da última terça-feira, no Avenida Tênis Clube (ATC), foi realizado um encontro entre nadadores que fazem parte da história do esporte em Santa Maria. A inciativa foi do jornalista Clery Quinhones de Lima, que está escrevendo a 8ª edição do livro Memória do Esporte de Santa Maria, que terá como viés deste ano a natação local.

Leia as últimas notícias de Esportes

Cerca de 20 pessoas, entre ex-atletas e técnicos, participaram da reunião. Alguns dos nomes que marcaram presença foram: Ari Cechella, João Cechella, Cris Behr, Fernanda Bortolotti, Alan Binotto, Flávio Crauss, Denise Bicalho, Magda Dal Ri e Felipe Müller.

— Além de subsidiar com informações para o livro, foi um encontro social. Lembranças da época das disputas — comentou Clery.