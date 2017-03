Em tarde de público recorde na Baixada, Inter-SM empata com o Avenida

0 a 0 26/03/2017 | 18h35 Atualizada em

Time do volante André (vermelho) empatou em 0 a 0 com o Avenida na tarde deste domingo

Não foi o resultado que o Inter-SM queria. Apesar da pressão e do controle da partida, a equipe de Santa Maria acabou no 0 a 0 com o Avenida, em duelo da 6ª rodada da Divisão de Acesso. O grande destaque da tarde deste domingo foi o público recorde de 3,5 mil pessoas no Estádio Presidente Vargas. Nenhum jogo nos últimos dois anos levou tanta gente à casa alvirrubra.

Com o resultado, o Inter-SM sobe para 9 pontos, e segue na vice-liderança do Grupo A, atrás apenas do próprio Avenida, que tem saldo melhor. A equipe de Santa Maria volta a jogar no próximo domingo, diante do Pelotas, no sul do Estado, pela 7ª rodada da Divisão de Acesso.

O JOGO

O Inter-SM dominou boa parte do primeiro tempo, mas não conseguiu traduzir a superioridade de posse de bola em oportunidades claras de gol. As melhores chances da equipe santa-mariense na etapa inicial foram com Ayrton, aos 28, após cabeceio em cruzamento da direita, e com Wallan Luan, que arriscou chute de fora da área, a bola desviou na marcação, e o goleiro Rodrigo espalmou para escanteio.

Já o Avenida, que melhorou em campo nos 15 minutos finais, quase abriu o placar aos 37, em chute forte do volante Moisés Baiano (ex-Riograndense), que explodiu no travessão de Ian. Quatro minutos mais tarde, Alex entrou nas costas da defesa alvirrubra, recebeu bom cruzamento da esquerda, mas cabeceou por cima.

Na metade final de jogo, o Avenida tentava explorar os contra-ataques, enquanto os donos da casa dominavam amplamente o território santa-cruzense. E, logo a dois minutos, o volante Théo salvou em cima da linha, após jogada do atacante Alex. A resposta alvirrubra surgiu aos sete minutos, com Ayrton, que recebeu cruzamento da direita, e livre, na pequena área, chutou torto, por cima. Empenhado em conquistar os três pontos, o time do técnico Vinicius Munhoz seguiu em cima do adversário até os minutos finais.

Aos 48 do segundo tempo, Maldonado fez bela jogada pela direita e cruzou na medida para Enrico, que cabeceou mal e desperdiçou a melhor chance do Inter-SM na partida. Fim de papo e um ponto para cada lado. Ainda antes do apito final, os torcedores reclamaram bastante da arbitragem alegando dois pênaltis não marcados.



DIVISÃO DE ACESSO – 6ª RODADA

INTER-SM 0

Ian; Maldonado, Dionatan, Adriano Alemão e Cássio; Théo, Marquinhos (Fernando), Wallan Luan (André), Ícaro e Ayrton (Enrico); Felipe Gaúcho

Técnico: Vinicius Munhoz

AVENIDA 0

Rodrigo; Itaqui, Rogélio, Luis Henrique e Roger; Toto, Moisés Baiano, Márcio Reis, Feliphe (Alex) e Maurício (Geison); Hyantony

Técnico: Fabiano Daitx

Cartões amarelos: Alex (A); Enrico e André (I)

Arbitragem: Francisco Dias, auxiliado por Vinicius Jardim Oliano e Marcos Edinei de Moraes

Local: Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria