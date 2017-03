Em sua primeira partida em casa no ano, Soldiers recebe o Chacais pelo Gauchão

Futebol americano 31/03/2017 | 20h58 Atualizada em

Aos amantes da bola oval, o domingo reserva uma data recheada de compromissos na cidade. Além do 1º Rugby Day, na UFSM, promovido pelo Universitário, o Santa Maria Soldiers recebe o Santa Cruz Chacais, no Estádio Presidente Vargas, às 14h, pela 2ª rodada do Gauchão de futebol americano.

O confronto entre santa-marienses e santa-cruzenses já virou um clássico gaúcho da modalidade, principalmente após os jogos de 2016, com uma vitória para cada lado – em uma delas, o Soldiers garantiu vaga no Gigante Bowl, a final estadual, ao derrotar o Chacais, em pleno Estádio dos Plátanos, por 18 a 0, na semifinal. Soldiers e Chacais são duas equipes favoritas ao título de 2017.

Soldiers confirma favoritismo e estreia com vitória no Estadual



Além disso, será a primeira partida do exército verde e preto em Santa Maria na temporada. Por todos esses ingredientes, vale a pena reservar o domingo à tarde para prestigiar o atual campeão. Os ingressos custam R$ 5 (arquibancada) e R$ 10 (área coberta).