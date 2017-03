Em confronto contra o Avenida, São Gabriel tenta retomar a liderança na Divisão de Acesso

Voltar a vencer 21/03/2017 | 19h28 Atualizada em

Depois de duas vitórias nas duas primeiras rodadas da Divisão de Acesso, o São Gabriel está a dois jogos sem vencer e busca, nesta quarta-feira, a recuperação e a retomada da liderança do Grupo A. O time do técnico Círio Quadros recebe o Avenida, de Santa Cruz do Sul, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa, às 20h30min. Apesar do empate em casa conta o Guarani-VA há duas rodadas, e por último, a goleada por 3 a 0 sofrida para o Inter-SM, em Santa Maria, o tricolor gabrielense tem a mesma pontuação dos santa-marienses, líderes do Grupo A, com 7 pontos (Inter-SM está na frente no saldo de gols).

Gandula na Copa, Fernando marca seu primeiro gol como profissional

O adversário gabrielense vem embalado após os 3 a 0 no clássico contra o Santa Cruz, no último domingo. O Avenida está em 4º lugar, com 5 pontos, e é o último na zona de classificação à próxima fase. O técnico Círio Quadros prega respeito aos santa-cruzenses, equipe a qual ele considera uma das melhores da Divisão de Acesso.

Leia mais sobre a Divisão de Acesso

— O Avenida tem um grupo experiente, com uma média de idade de 28 anos. É um time acostumado a jogar o Acesso. A pressão pela vitória tem sempre. São jogos muito difíceis, mas esperamos voltar a vencer — destaca Círio.

Inter-SM goleia o São Gabriel e assume a liderança na Divisão de Acesso



O time que irá a campo deve ser praticamente o mesmo que enfrentou o Inter-SM. O técnico comandou, nesta terça, o último treino antes da partida. Fora de campo, a direção confirmou um amistoso contra o Inter B, na sexta-feira, às 20h30min. Os ingressos já estão à venda por R$ 20 na bilheteria do estádio.