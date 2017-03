Eduardo é a esperança de gols do Inter-SM para o clássico contra o Sanga

Artilheiro 17/03/2017 | 20h11 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Centroavante do Inter-SM é fã do craque colombiano Radamel Falcão Garcia

O domingo tem tudo para ser de bom futebol no Estádio Presidente Vargas. A Baixada recebe o clássico regional entre Inter-SM e São Gabriel. O jogo é válido pela 4ª rodada da Divisão de Acesso. O Sanga é líder do Grupo A, enquanto o Inter-SM é o 5º colocado. Para tentar bater o líder e subir na tabela, o Inter-SM conta com os gols do centroavante Eduardo.

Esperança de gols pelo lado do Inter-SM, Eduardo, 22 anos, 1m91cm, vem em grande fase. Ele marcou nos dois últimos jogos do time alvirrubro na competição. O último, um golaço de falta em um chute muito forte, no empate em 1 a 1 com o Santa Cruz. Fã do atacante colombiano Falcão Garcia, ele espera seguir fazendo gols.

– É um momento feliz, estamos trabalhando muito forte. Somos uma equipe nova, de jogadores novos, com um trabalho novo do professor Vinicius. Acredito que estamos em uma crescente muito boa. É um jogo difícil, mas é em casa. Então, vamos forte atrás da vitória – afirma o camisa 9.

O técnico do Inter-SM, Vinicius Munhoz, é só elogios ao seu atacante. O comandante alvirrubro acredita ainda que o seu camisa 9 pode evoluir mais ao longo da competição.

– Quando pensei a contratação do Eduardo, a fiz por entender que a Divisão de Acesso necessita de um jogador com as características dele: bom jogo aéreo, reter a bola na frente. É um atleta que está evoluindo bastante, assim como toda a equipe – destaca o técnico Munhoz.



DOMINGO - 16H

INTER-SM

Ian; Maldonado, Alemão, Dionatan e Cássio; Théo, Marquinhos, Kleyton, Wallan Luan e Enrico (Ícaro); Eduardo

Técnico: Vinicius Munhoz

SÃO GABRIEL

Juliano; Jocenir, Vagner, Guilherme e Jaime; Diego Borges, João Felipe, Daniel e Rilber; Junior e João Leandro (Dener)

Técnico: Círio Quadros

Arbitragem: Sérgio Eduardo Moraes, auxiliado por Bruno Prestes França e Eduardo Rachelle Boaz

Local: Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria

Ingressos: Variam de R$ 10 a R$ 50. Os portões abrem às 15h