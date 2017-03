Dupla de Santa Maria vence torneio em Rosário do Sul

Mais um pra conta 06/03/2017 | 20h10 Atualizada em

A dupla de vôlei de praia Carla Lopes, 32 anos, e Catiana Kasper, 27, seguem sendo campeãs em 2017. Jogando juntas desde dezembro do ano passado, Cati e Carla garantiram o segundo título do ano.

Dupla de Santa Maria vence torneio de vôlei de areia em Sobradinho



Desta vez, elas derrotaram seis duplas para ficar com o título do Torneio Regional de Vôlei de Areia de Rosário do Sul, promovido pela prefeitura municipal, na Praia das Areias Brancas, no último domingo.

Além de ganhar todos os jogos, a dupla não perdeu um set sequer. Na final, elas venceram as donas da casa. O próximo desafio da dupla de Santa Maria será nos dias 11 e 12, em Torres, no Circuito Sesc.