Dupla de Santa Maria vai jogar nas categorias de base de Grêmio e Juventude

Duas promessas de Santa Maria ainda têm um longo caminho a percorrer no futebol, mas, sem dúvida, ele ficou mais curto para o sonho de se tornar um jogador profissional. No último final de semana, o meia Idelmindo Cardoso, o Mindinho, 13 anos, arrumou as malas rumo a Caxias do Sul, para jogar no Juventude.Já o lateral-esquerdo Eduardo Bitencourt, 14 anos, está no Grêmio desde o início deste mês. Mas na semana passada foi quando efetivamente assinou contrato e confirmou sua permanência no Tricolor.

Eduardo, conhecido por "Tanque", devido ao porte avantajado (1m80cm e 68kg), foi aprovado no Grêmio depois de dois meses de testes, entre novembro e janeiro. Após passar por exames, assinou contrato para atuar no time sub-15 Tricolor e já está morando no Centro de Formação e Treinamento Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.



– A adaptação está sendo bem tranquila. Os primeiros dias são difíceis, mas, depois, começa a acostumar. Os treinamentos que estão sendo bem intensos, diferente do que eu estava acostumado. Semana que vem já temos um amistoso em Santa Catarina, em preparação para a Copa Nike, que será no meio do ano, em São Paulo – conta Eduardo.



Eduardo já havia passado por um período de avaliação no Grêmio Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

Já Mindinho deve morar com o seu tio, o jogador Taiberson, ex-Inter, e que está emprestado ao Juventude. Ele foi selecionado por avaliadores do clube de Caxias do Sul após boas atuações pelo Gauchão de base, no ano passado. Por isso, ele nem precisou passar por um período de testes. Conforme o coordenador do Novo Horizonte, Guilherme Ruy, o Vasco da Gama também tinha interesse no garoto. No entanto, pela proximidade, seus pais escolheram o Estádio Alfredo Jaconi, na Serra.



– São dois atletas que tiveram muito destaque aqui. Acreditamos muito no potencial deles. Mas é um caminho longo. Eles precisam ter disciplina e apoio familiar. A base está bem feita. Mas sabemos que a concorrência é grande e que eles ainda vão ter que passar por muita coisa – avalia Guilherme.