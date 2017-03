Dupla de Santa Maria faz segundo teste para o time feminino do Inter 

Na torcida 09/03/2017 | 20h10 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Bruna (toda de vermelho) e Tiphanie passam por nova avaliação para tentar integrar o elenco feminino do Inter Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Santa Maria pode ter, em breve, duas representantes no time principal feminino do Inter, de Porto Alegre. Bruna Oliveira, 22 anos, zagueira, e Tiphanie Amaral, 18, atacante, passam, neste sábado, por uma segunda avaliação no clube da Capital. No domingo passado, as duas, junto de outras cinco amigas, que também jogam no Dallas FC, time de futsal santa-mariense fundado por elas, participaram da peneira colorada, que contou com mais de 700 concorrentes. Agora, com outras 40 meninas que foram aprovadas nesta primeira etapa, elas participam de nova avaliação, às 14h, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Do total, apenas 20 serão selecionadas para passar por um período de treinamentos com a equipe principal, durante 20 dias. Depois, mais oito serão cortadas, e, finalmente, as 12 restantes serão incorporadas efetivamente ao grupo. Para as duas, a aprovação na primeira fase foi uma surpresa, já que nunca haviam jogado em campo, apenas futsal.

– Eu não imaginava que ia passar, porque eu nunca tinha colocado o pé em um campo. Mas sempre gostei de futebol. Jogo desde a época do colégio – conta Bruna.

Outro fator que fez com que as duas voltassem de Porto Alegre sem esperanças foi o pouco tempo em campo. Devido ao grande número de concorrentes, as partidas foram de apenas 20 minutos.

– Eu consegui uma chuteira emprestada com o meu primo. No time que joguei, antes de começar, as gurias se juntaram e disseram para tocarmos a bola, porque não iriam olhar o individual – relata Tiphanie.

Mas, agora, o que começou de forma despretensiosa ficou sério. As meninas devem sair de Santa Maria às 6h30min deste domingo rumo à Capital. A intenção delas é fazer uma breve adaptação e alongamentos antes do teste.

– A ansiedade pega. Foi legal receber os parabéns de tanta gente. Estou bem ansiosa. Não esperava nada e acabei sendo selecionada. Agora, nem sei o que esperar. Vamos dar o nosso melhor – afirma Bruna.

O time principal do Inter, com as jogadoras que já estão definidas, foi apresentado na última quarta-feira, em evento no Beira-Rio. Os grandes clubes do Brasil estão retomando departamentos de futebol feminino por uma determinação da Conmebol - entidade que organiza competições sul-americancas -, que proibirá a participação de equipes masculinas na Libertadores de 2019, caso não cumpram com a exigência.